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LINE Bank現可線上繳費、繳稅超方便 高回饋必辦這2張聯名神卡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE Bank聯名卡訴求以優於一般信用卡的澎湃回饋「國內2%、國外3%」、「現金回饋無上限」，躍上近期網友討論「神卡」排名之列。圖／LINE Bank提供
LINE Bank聯名卡訴求以優於一般信用卡的澎湃回饋「國內2%、國外3%」、「現金回饋無上限」，躍上近期網友討論「神卡」排名之列。圖／LINE Bank提供

水電費、電信費、信用卡費，一大堆費用加上越來越多電子帳單，一忙起來很容易就忘記繳，幸好現在有線上繳費平台，只要不逾期，隨時隨地手機點一點就能線上完成繳費。近期LINE Bank宣布正式加入「e-Bill全國繳費網」活期性帳戶、晶片金融卡繳費作業金融機構之列，上「e-Bill全國繳費網」網頁或App，單筆選擇LINE Bank帳戶即時繳付，免找ATM、免跑到便利商店，即可繳交信用卡費、水費、電費、瓦斯費、保險費、電信費、學費、有線電視費等生活帳單。

除此之外，「網路繳稅服務」也可透過LINE Bank帳戶繳稅，舉凡綜合所得稅、房屋稅、個人房屋土地交易所得稅、地價稅、營業稅等，都可於法定繳稅期間至「網路繳稅服務」網站上隨時繳付。線上完成繳稅費扣款後，LINE Bank還會立即發送帳戶交易結果即時通知，提供民眾輕鬆紀錄對帳，繳款紀錄隨時查，也不怕忘記有沒有繳過了。

另外，LINE Bank去年底推出的2張聯邦、渣打銀行聯名卡，因為無須登錄、搶名額，且不指定實體或線上通路，皆享海外筆筆3%現金回饋無上限，而被許多民眾譽為2024年出國神卡。其中，聯邦LINE Bank聯名卡為VISA御璽卡，享蝦皮、momo、PChome等熱門網購通路「最高回饋5%」，也被許多網購族愛用；而渣打LINE Bank聯名卡則是少見免年費的萬事達世界卡，祭出單筆滿千享「6期0利率」還讓客戶同時享有「現金高回饋」，世界卡還有多項獨家尊榮優惠。LINE Bank推薦2張卡一起辦、「優惠包牌」，優惠一網打盡，還能再賺最高價值2,600元回饋。

LINE Bank加入「e-Bill全國繳費網」，全台170萬用戶可輕鬆繳信用卡費、水費、電費、瓦斯費、保險費、電信費、學費、有線電視費等生活帳單，免找ATM、免跑到便利商店。圖／LINE Bank提供
LINE Bank加入「e-Bill全國繳費網」，全台170萬用戶可輕鬆繳信用卡費、水費、電費、瓦斯費、保險費、電信費、學費、有線電視費等生活帳單，免找ATM、免跑到便利商店。圖／LINE Bank提供

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