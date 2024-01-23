LINE Bank現可線上繳費、繳稅超方便 高回饋必辦這2張聯名神卡
水電費、電信費、信用卡費，一大堆費用加上越來越多電子帳單，一忙起來很容易就忘記繳，幸好現在有線上繳費平台，只要不逾期，隨時隨地手機點一點就能線上完成繳費。近期LINE Bank宣布正式加入「e-Bill全國繳費網」活期性帳戶、晶片金融卡繳費作業金融機構之列，上「e-Bill全國繳費網」網頁或App，單筆選擇LINE Bank帳戶即時繳付，免找ATM、免跑到便利商店，即可繳交信用卡費、水費、電費、瓦斯費、保險費、電信費、學費、有線電視費等生活帳單。
除此之外，「網路繳稅服務」也可透過LINE Bank帳戶繳稅，舉凡綜合所得稅、房屋稅、個人房屋土地交易所得稅、地價稅、營業稅等，都可於法定繳稅期間至「網路繳稅服務」網站上隨時繳付。線上完成繳稅費扣款後，LINE Bank還會立即發送帳戶交易結果即時通知，提供民眾輕鬆紀錄對帳，繳款紀錄隨時查，也不怕忘記有沒有繳過了。
另外，LINE Bank去年底推出的2張聯邦、渣打銀行聯名卡，因為無須登錄、搶名額，且不指定實體或線上通路，皆享海外筆筆3%現金回饋無上限，而被許多民眾譽為2024年出國神卡。其中，聯邦LINE Bank聯名卡為VISA御璽卡，享蝦皮、momo、PChome等熱門網購通路「最高回饋5%」，也被許多網購族愛用；而渣打LINE Bank聯名卡則是少見免年費的萬事達世界卡，祭出單筆滿千享「6期0利率」還讓客戶同時享有「現金高回饋」，世界卡還有多項獨家尊榮優惠。LINE Bank推薦2張卡一起辦、「優惠包牌」，優惠一網打盡，還能再賺最高價值2,600元回饋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言