LINE Bank現可線上繳費、繳稅超方便 高回饋必辦這2張聯名神卡

水電費、電信費、信用卡費，一大堆費用加上越來越多電子帳單，一忙起來很容易就忘記繳，幸好現在有線上繳費平台，只要不逾期，隨時隨地手機點一點就能線上完成繳費。近期LINE Bank宣布正式加入「e-Bill全國繳費網」活期性帳戶、晶片金融卡繳費作業金融機構之列，上「e-Bill全國繳費網」網頁或App，單筆選擇LINE Bank帳戶即時繳付，免找ATM、免跑到便利商店，即可繳交信用卡費、水費、電費、瓦斯費、保險費、電信費、學費、有線電視費等生活帳單。

除此之外，「網路繳稅服務」也可透過LINE Bank帳戶繳稅，舉凡綜合所得稅、房屋稅、個人房屋土地交易所得稅、地價稅、營業稅等，都可於法定繳稅期間至「網路繳稅服務」網站上隨時繳付。線上完成繳稅費扣款後，LINE Bank還會立即發送帳戶交易結果即時通知，提供民眾輕鬆紀錄對帳，繳款紀錄隨時查，也不怕忘記有沒有繳過了。