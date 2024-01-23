台南新飯店 綉溪安平4大亮點搶先看！一泊三食8千有找

台南於2024年迎來建城400周年，地方各種精彩活動不間斷，新飯店也隨之登場。台南綉溪安平飯店以建築外觀致敬安平古堡，即日起至2月8日試營運期間首推「冠軍加持住房專案」，一泊三食雙人每晚7,999元起，包含迎賓下午茶、晚餐、宵夜場特製調酒、早餐，以及免費體驗全台第一沉浸式互動空間等。

此外，「冠軍加持」還有客房內Home Bar選用世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍，除了名品手沖工具一應俱全，QR Code一掃，還有世界冠軍手把手影片指導。

綉溪安平業主代表陳思吟表示，綉溪安平和多次獲得國際賽事肯定的世界冠軍、台灣之光合作，選用歐美大師們的設計家俱飾品混搭傳統台南風，提供下榻旅客最有深度的享受與體驗，「在2024極具意義的一年開幕，綉溪安平要和 『臺南400』一起慶祝，迎接國內外旅客旅宿台南。」

新飯店也有幾大亮點，一是建築外觀混搭磚塊暖赭紅、清水模冷靜灰、幽默逗趣劍獅牆，就像在台南擁有了一座私人度假屋，同時將台南的傳統歷史以現代幽默的方式演繹、在地延續，讓旅客的腳步和心情都輕鬆了起來。

亮點二當然是冠軍咖啡與茶全天候提供。晚間9:00至深夜11:00則由咖啡廳變身酒吧，調酒師為安平獨家設計的酒精性調飲，入住旅客可免費品飲三杯。咖啡廳的設計也有別傳統，利用不同象限疊加、創意組合成一件件美麗的作品，廳內布置有色彩繽紛、來自歐美前衛品牌的家具家飾，台歐混搭、營造既傳統又現代的視覺衝擊。

亮點三為大坪數舒適客房，適合Long Stay，也像在台南擁有了一座私人度假屋。綉溪安平共42間客房、42種房型，間間都有獨到特色，讓每次入住都擁有開盲盒般的驚喜。房型從14坪到27坪不等。

亮點四是設計出全台第一座飯店內沉浸式互動空間。與Phalanity Digital方陣聯合數位科技有限公司合力打造，從入門前的廊廳腳下的光影變化預告著探險即將開始，占地80坪，多台Epson 3LCD雷射投影機打造絢麗的色彩，無限延伸的畫布上場景流動著，沉浸式體驗在精心安排的故事動畫中。

綉溪安平「沉浸式互動空間」即日起至3月31日，每日有三個時段開放，展出主題「我們只有一個地球」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址：台南市安平區古堡街136號

電話：06-391-0588