7-ELEVEN CITY系列首推「金好運旺龍來」鳳梨風味飲品！限量送鳳梨造型杯塞　加碼抽「999.9純金鳳梨」

迎接新的一年期許好事旺旺，7-ELEVEN掌握節慶商機，今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品，以單一風味串連3大CITY系列飲品，推出「CITY CAFE金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵」、「CITY TEA金好運旺龍來鳳梨風味冰茶」、「CITY PEARL金好運旺龍來鳳梨風味氣泡珍珠」；1月24日至2月13日活動期間購買CITY鳳梨風味系列飲品任一杯，免費贈送鳳梨造型杯塞任一款，共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」等6款隨機出貨，還有6款限量金色版本可蒐集。

7-ELEVEN觀察，於年節期間CITY系列飲品受惠假期、旅遊、走春需求旺盛，去年CITY CAE首次推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」吉字杯塞，創下不到兩週時間即完銷的蒐集風潮。為讓消費者有更豐富趣味的飲品體驗，今年首次企劃「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品，並由咖啡擴大至茶飲料與珍珠系列風味飲，除了6款獨家限量的鳳梨吉字杯塞，更加碼推出6款限量金色版本，共12款可蒐集，共限量約58萬個，送完為止，搭配期間限定龍年設計杯，讓每個人在城市一直都有好事。

全套蒐集7-ELEVEN限量鳳梨杯塞並於2月13日前上傳7-ELEVEN粉絲專頁指定貼文，即可享有由真愛密碼專屬打造的「旺」款「999.9純金鳳梨」抽獎機會（每顆市價約17,000元，含外盒、玻璃展示盒、琉璃底座），共將抽出3名，活動詳情請見7-ELEVEN官方網站活動網頁說明。

1月24日至1月31日於「OPENPOINT行動隨時取」購買指定「CITY 688元金好運旺龍來」指定咖啡、茶飲組合商品，且於3月31日前將購買組合商品案型兌換完畢，即可獲得由真愛密碼專屬打造的「旺」款「999.9純金鳳梨」抽獎資格，共將抽出2名。活動僅限以「OPENPOINT行動隨時取」購買指定「CITY 688元金好運旺龍來」指定案型組合商品，單一會員僅可擁有一次抽獎資格（不得累計），詳情請見OPENPOINT APP及CITY CAFE官網說明。