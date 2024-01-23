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7-ELEVEN CITY系列首推「金好運旺龍來」鳳梨風味飲品！限量送鳳梨造型杯塞　加碼抽「999.9純金鳳梨」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
1月24日至2月13日活動期間購買7-ELEVEN CITY鳳梨風味系列飲品任一杯，免費贈送鳳梨造型杯塞任一款（隨機出貨），共限量約58萬個，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
1月24日至2月13日活動期間購買7-ELEVEN CITY鳳梨風味系列飲品任一杯，免費贈送鳳梨造型杯塞任一款（隨機出貨），共限量約58萬個，送完為止。圖／7-ELEVEN提供

迎接新的一年期許好事旺旺，7-ELEVEN掌握節慶商機，今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品，以單一風味串連3大CITY系列飲品，推出「CITY CAFE金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵」、「CITY TEA金好運旺龍來鳳梨風味冰茶」、「CITY PEARL金好運旺龍來鳳梨風味氣泡珍珠」；1月24日至2月13日活動期間購買CITY鳳梨風味系列飲品任一杯，免費贈送鳳梨造型杯塞任一款，共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」等6款隨機出貨，還有6款限量金色版本可蒐集。

7-ELEVEN觀察，於年節期間CITY系列飲品受惠假期、旅遊、走春需求旺盛，去年CITY CAE首次推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」吉字杯塞，創下不到兩週時間即完銷的蒐集風潮。為讓消費者有更豐富趣味的飲品體驗，今年首次企劃「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品，並由咖啡擴大至茶飲料與珍珠系列風味飲，除了6款獨家限量的鳳梨吉字杯塞，更加碼推出6款限量金色版本，共12款可蒐集，共限量約58萬個，送完為止，搭配期間限定龍年設計杯，讓每個人在城市一直都有好事。

全套蒐集7-ELEVEN限量鳳梨杯塞並於2月13日前上傳7-ELEVEN粉絲專頁指定貼文，即可享有由真愛密碼專屬打造的「旺」款「999.9純金鳳梨」抽獎機會（每顆市價約17,000元，含外盒、玻璃展示盒、琉璃底座），共將抽出3名，活動詳情請見7-ELEVEN官方網站活動網頁說明。

1月24日至1月31日於「OPENPOINT行動隨時取」購買指定「CITY 688元金好運旺龍來」指定咖啡、茶飲組合商品，且於3月31日前將購買組合商品案型兌換完畢，即可獲得由真愛密碼專屬打造的「旺」款「999.9純金鳳梨」抽獎資格，共將抽出2名。活動僅限以「OPENPOINT行動隨時取」購買指定「CITY 688元金好運旺龍來」指定案型組合商品，單一會員僅可擁有一次抽獎資格（不得累計），詳情請見OPENPOINT APP及CITY CAFE官網說明。

思樂冰1月24日至3月31日推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，喜氣洋洋的大紅色搭配金龍設計限定杯款，杯身上附帶撕樂大吉貼紙，為龍年帶來好運兆頭，限量50萬杯，出完為止。撕開貼紙杯杯皆有獎、100%中獎率，有機會抽到思樂冰（可口可樂、果漾蘋果風味蘇打口味）任2杯最低只要1元優惠券，還有可口可樂6款限量贈品，像是團聚麻將組、隨身餐具組、龍年紀念撲克牌等。

7-ELEVEN思樂冰1月24日至3月31日推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，有機會抽到團聚麻將組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN思樂冰1月24日至3月31日推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，有機會抽到團聚麻將組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年首次企劃「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品，並由咖啡擴大至茶飲料與珍珠系列風味飲。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年首次企劃「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品，並由咖啡擴大至茶飲料與珍珠系列風味飲。圖／7-ELEVEN提供
1月24日至2月13日購買7-ELEVEN CITY鳳梨風味系列飲品任一杯，免費贈送鳳梨造型杯塞任一款，共限量約58萬個，送完為止，共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」等款式可蒐集。圖／7-ELEVEN提供
1月24日至2月13日購買7-ELEVEN CITY鳳梨風味系列飲品任一杯，免費贈送鳳梨造型杯塞任一款，共限量約58萬個，送完為止，共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」等款式可蒐集。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN思樂冰1月24日至3月31日推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，有機會抽到可口可樂限量贈品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN思樂冰1月24日至3月31日推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，有機會抽到可口可樂限量贈品。圖／7-ELEVEN提供
迎接金龍年，7-ELEVEN今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品。圖／7-ELEVEN提供
迎接金龍年，7-ELEVEN今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品。圖／7-ELEVEN提供
1月24日至2月13日活動期間購買7-ELEVEN CITY鳳梨風味系列飲品任一杯，免費贈送鳳梨造型杯塞任一款（隨機出貨），共限量約58萬個，送完為止，可自創龍年好運金句。圖／7-ELEVEN提供
1月24日至2月13日活動期間購買7-ELEVEN CITY鳳梨風味系列飲品任一杯，免費贈送鳳梨造型杯塞任一款（隨機出貨），共限量約58萬個，送完為止，可自創龍年好運金句。圖／7-ELEVEN提供
1月24日至1月31日「OPENPOINT行動隨時取」推出「CITY系列688好運旺龍來抽純金鳳梨」活動。圖／7-ELEVEN提供
1月24日至1月31日「OPENPOINT行動隨時取」推出「CITY系列688好運旺龍來抽純金鳳梨」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN思樂冰1月24日至3月31日推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，喜氣洋洋的大紅色搭配金龍設計限定杯款，杯身上附帶撕樂大吉貼紙，為龍年帶來好運兆頭。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN思樂冰1月24日至3月31日推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，喜氣洋洋的大紅色搭配金龍設計限定杯款，杯身上附帶撕樂大吉貼紙，為龍年帶來好運兆頭。圖／7-ELEVEN提供
1月24日至2月13日收集全套鳳梨杯塞並至7-ELEVEN粉絲專頁指定貼文分享，即可參加由真愛密碼專屬打造和造型杯塞相似的「999.9純金鳳梨『旺』款」抽獎活動。圖／7-ELEVEN提供
1月24日至2月13日收集全套鳳梨杯塞並至7-ELEVEN粉絲專頁指定貼文分享，即可參加由真愛密碼專屬打造和造型杯塞相似的「999.9純金鳳梨『旺』款」抽獎活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN思樂冰1月24日至3月31日推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，撕開貼紙杯杯皆有獎、100%中獎率，有機會抽到思樂冰任2杯最低只要1元優惠券（圖片僅為示意圖）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN思樂冰1月24日至3月31日推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，撕開貼紙杯杯皆有獎、100%中獎率，有機會抽到思樂冰任2杯最低只要1元優惠券（圖片僅為示意圖）。圖／7-ELEVEN提供

鳳梨 密碼 咖啡

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