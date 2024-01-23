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致死率高！A型鏈球菌肆虐日本 醫師提醒赴日旅遊注意

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，A型鏈球菌在我國鮮少發現，如果去日本旅遊皮膚有外傷要特別留意，一旦沒有適當處理，致死率恐高達五成。日本旅遊示意圖。記者李青縈／攝影
中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，A型鏈球菌在我國鮮少發現，如果去日本旅遊皮膚有外傷要特別留意，一旦沒有適當處理，致死率恐高達五成。日本旅遊示意圖。記者李青縈／攝影

日本旅遊留心！中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，化膿鏈球菌為A型鏈球菌，我國鮮少發現，如果去日本旅遊皮膚有外傷要特別留意，一旦沒有適當處理，致死率恐高達5成。

在日本被稱為吃人細菌是化膿性鏈球菌引發的感染病。黃高彬表示，日本去年因為該感染症有多達940例病例，今年已經有31個案例，在日本造成不小的恐慌。感染該細菌在48小時內死亡率很高，如果沒有適當處理死亡率高達5成，就算有透過抗生素處理仍有3成的致死率。

黃高彬指出，A型鏈球菌因為壞引起壞死性筋膜炎，肌肉會壞掉，因此被叫做噬肉細菌，不只該細菌創傷弧菌、克雷伯氏桿菌也會噬肉的狀況。小朋友感染A型鏈球菌通常會發燒、喉嚨痛，症狀較輕微，但是少數會引起心臟或是腎臟的後遺症。若是沒處理好細菌殘留體內，會引起急性腎絲球體腎炎。

大人感染A型鏈球菌症狀則較為嚴重，黃高彬說，大人一旦感染A型鏈球菌病程很快，感染處的肌肉會變得像木頭一樣硬。因此需要「切開引流」讓傷口打開，膿流出來，同時搭配抗生素治療。

黃高彬表示，A型鏈球菌國內已經很少見，由於會經過皮膚外傷感染，因此國人若是去日本旅遊，有傷口則需要多加留心。

日本 抗生素 死亡率

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