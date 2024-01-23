比義大利米更Q彈 農業部花蓮農改場研發燉飯專用米

國人食米量愈來愈低，但每年從義大利進口燉飯用的米，卻穩定維持100公噸以上，每公斤平均批發價更在200元以上；為了減少食物里程，增加國人食米量，農業部花蓮農改場花7年時間，研發第一款燉飯專用米「花蓮26號」，是台灣第一個以義大利米為母本，台灣米為父本的燉飯米，目前少量契作供應餐廳嘗試，最快今年底，市面上買得到，粗估每公斤價格在100元以上。

農業部花蓮改良場作物改良科副研究員黃佳興表示，當初在育種的時候，因為燉飯米的資料非常少，所以去看了台灣進口的燉飯米，到底是長什麼樣子，搜尋文獻之後知道說，它就是需要能夠適合它的烹煮方式，所以就會有大粒，直鏈澱粉稍微比我們的梗稻高一點，白會比較多，因為大粒耐煮，口感上會較彈牙，而不是義大利米的硬，或是一般白米的軟，而是指直鏈澱粉高一點。

黃佳興表示，如果用泰國米煮燉飯，就會粒粒分明，但「花蓮26號」沒有像泰國米這麼硬，那還是可以達到粒粒分明， 台灣人不喜歡米有白粉質粒，但義大利米是希望米去吸收湯汁，心白多，會比較有空隙去吸收燉飯高湯，米的風味會較好。

他表示，義大利米其實煮起來有可能會偏硬一點，台灣人不太喜歡偏硬的感覺，所以我國研發的頓飯米吃起來更為Q彈，比較軟、比較容易熟，烹煮時間會比進口的米稍微再短一點點，義大利米大概是在13到15分，國產頓飯米大概在12分左右就可以熟。

花蓮農改場場長楊大吉表示，國人米的需求量越來越少，但機能性的需求越來越高，國外進口義大利米，一直維持穩定的消費量，期待國產燉飯米產生，逐步替代高里程的義大利進口米。