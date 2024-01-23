蘋果推全新Black Unity系列錶帶 立即更新入手專屬錶面

迎接黑人歷史月，蘋果再度推出Black Unity系列全新年度設計款錶帶，今年的設計靈感受到黑人社群的堅韌和美麗所啟發，以盛開的花朵和鮮豔的色彩代表泛非主義精神，錶帶的花卉設計象徵著在不同世代共同努力下，為為解決不正義和消弭體制性障礙，所滋養出的成長和韌性。即日起可於官網、 Apple Store App，以及蘋果零售店買得到。

Apple Watch Black Unity運動型錶帶採用紅色、綠色和黃色，抽象地在錶帶上模製出花朵陣列，且受到世界各地黑人社群豐富多元的文化啟發，特別在花朵部分採用獨特的分層工法，在每個錶帶的設計中創造出微小的變化，確保每個錶帶都獨一無二。錶帶的連接扣塗有耐用的類鑽石碳塗層，並在標誌性的花朵徽章旁邊刻上「Truth, Power, Solidarity」（真理、力量、團結）字樣。

搭配錶帶同步推出的還有Unity Bloom Apple Watch錶面，同樣意象的美麗花朵設計，象徵追求更平等世界的長久承諾，鼓勵每個人都可以綻放自己的光彩。蘋果還提供了滿版花叢或單一花朵款式供用戶隨時變換搭配，還可以選擇不同色系。抬起手腕時，豔麗的花朵開始綻放並充滿活力的色調，並在閒置時變成花朵輪廓線條顯示。只要更新到watchOS 10.3且為Apple Watch Series 4或後續錶款就能立即換上這款搶眼的錶面。