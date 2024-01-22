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新北最夯高空餐酒館Asia49 情人節浪漫求婚桌開搶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Asia49餐廳內的求婚桌不時上演求愛篇章。圖／Asia49亞洲料理及酒廊提供
Asia49餐廳內的求婚桌不時上演求愛篇章。圖／Asia49亞洲料理及酒廊提供

氣氛浪漫的高空景觀餐廳，一向是西洋情人節的搶手約會地點。位於板橋大遠百旁、百揚大樓49樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」，向來有「新北最佳約會餐廳」美譽，為迎接最浪漫的2月14日情人節，特別在情人節當晚推出「愛戀情人節雙人套餐」，定價3,999元＋10%，以海陸豪華饗宴伴隨無邊際高樓美景，讓美食與愛意在高空中交織成浪漫的夜晚。

情人節限定的「愛戀情人節雙人套餐」共有5道菜色，包含冷前菜、湯品、熱前菜、主餐、甜點。喚醒味蕾的冷前菜，可同時嘗到清爽的「優格地瓜燒」與鹹香開胃的「鮮蝦酪梨」。湯品二擇一，「蝦滑番茄湯」加入自製蝦漿，湯鮮味美；「松露奶油花椰菜濃湯」口感滑順，芳香沁入心脾。

熱前菜可選「酸辣軟殼蟹佐時蔬」或「香料培根佐時蔬」，前者的酥炸軟殼蟹搭配泰式酸辣醬與自製美乃滋，南洋氣息惹味飄香。緊接著重頭戲主菜「脆皮鴨胸佐紅酒汁」登場，鴨胸肉先醃後煎烤，並以紅酒、義大利黑醋及多種香料特製的醬汁提味，入口鮮嫩多汁，撩人心扉；或選擇以白酒、油漬番茄乾、菠菜、鮮奶油熬煮出濃稠白醬的「義式托斯卡尼白酒鮭魚」，醇厚滋味深化愛侶的蜜意濃情。大餐最後由自製甜點「草莓檸檬塔」作結，酸甜迷人，心花綻放。

「Asia49亞洲料理及酒廊」室外擁有200坪空中噴泉花園，以及可遠眺台北101的觀景台，將雙北浪漫夜景盡收眼底；餐廳室內空間摩登雅致，點綴一張高調吸睛的求婚桌，不時上演感人的求愛篇章，浪漫滿點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Asia49將於2月14日推出情人節套餐。圖／Asia49亞洲料理及酒廊提供
Asia49將於2月14日推出情人節套餐。圖／Asia49亞洲料理及酒廊提供
Asia49亞洲料理及酒廊室內空間摩登雅致，坐擁無邊際高樓美景。圖／Asia49亞洲料理及酒廊提供
Asia49亞洲料理及酒廊室內空間摩登雅致，坐擁無邊際高樓美景。圖／Asia49亞洲料理及酒廊提供

情人節 餐廳 約會

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