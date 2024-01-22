過年貼圖太實用！台北101首推LINE賀歲貼圖免費下載

過年拜年，少不了可愛的LINE貼圖傳遞祝福話語。台北101賀新春首次上線品牌LINE貼圖「台北101明星IP賀歲貼圖」，以台北101的吉祥物「熊樂樂＆熊歡歡」及「Damper Baby」化身為16種吉祥話、打招呼萌樣貼圖，提供免費下載提供最實用應景的拜年工具。

「台北101明星IP賀歲貼圖」，透過台北101吉祥物帶來過年吉祥話貼圖，像是「步步高升」、「恭喜發財」、「好運龍總來」等，也有適合日常聊天時的情境貼圖，不只有可愛賀年貼圖，台北101針對LINE好友即日起至2月29日期間加碼，只要台北101 LINE好友綁定會員，就贈送發財金電子抵用券新台幣100元以及賀歲貼圖紙膠帶，數量有限，贈完為止。加入台北101 LINE好友可獲得台北101第一手各種吃喝玩樂資訊，並不定時提供活動優先報名與獨家優惠。

過年作為國人年度最重視的節日，無論送禮或買新衣過新年都是必要支出。麗晶精品2月1日至14日推出「新春購物節」，消費滿2萬元起即可獲贈各式精品好禮與多重銀行贈禮。麗晶精品也宣布，擁有東方愛馬仕之稱的「上下Shang Xia」將於第一季進駐麗晶精品地下一樓。針對年節送禮需求，源起於大稻埕擁有半世紀歷史的「采立軒-滋立燕窩」即日起至2月底也於麗晶精品地下二樓挑高區限定快閃。

國際精品齊聚的麗晶精品，各家品牌皆隆重端出龍年新品推薦。此外，無論過年拜訪友人親戚的伴手禮或是為自家準備甜點，館內Lady M推出新年限定、喜氣十足的祥龍賀歲新春禮盒，內含糖果四款、可麗捲餅兩款及祥龍紅包，外盒以熱鬧的紅色及貴氣的金色為主調，配上貴氣典雅的青龍及花團錦簇的春梅。

法國頂級巧克力JEAN-PAUL-HEVIN充滿富貴氣息的尊榮新春奢華禮盒，紅金搭配的氣派手工禮盒，搭配著新年限定的元寶造型可可及福字夾心克力。百年餅舖舊振南龍賀新年推出吉好運禮盒，滿載七款年節賀歲零嘴。采采食茶CHA CHA THE推出大紅喜氣包裝的春節禮盒-鳳鳴二，內含五款小點及經典的蜂蜜燕窩黃金糖，與香醇的伯爵紅茶做搭配。榮獲紅點設計獎的CHARM VILLA獻出呼應龍年，設計精美的魚躍龍門禮盒，結合四款台灣在地的經典好茶，皆為走春送禮的應景好禮。

麗晶精品2月1日至2月14日「新春購物節」期間，於麗晶精品當日消費滿2萬元，可獲贈限量北海道椿Tsubaki Salon鬆餅劵一份；當日消費滿5萬元，可獲贈限量晶華牛小排麵禮盒(二入) 一份；當日消費滿10萬元的貴賓、可獲贈限量Natchtmann貴族飲料杯(二入)一份等各門檻滿額好禮。