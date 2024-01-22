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台中唯一直飛峴港航空 星宇盼帶給中部民眾更多選擇

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
星宇航空今天宣布台中第二個航點峴港將於4月2日正式開航，每週三班次往返，即日起開放訂位，圖為峴港知名景點黃金佛手橋。圖／星宇航空提供
星宇航空今天宣布台中第二個航點峴港將於4月2日正式開航，每週三班次往返，即日起開放訂位，圖為峴港知名景點黃金佛手橋。圖／星宇航空提供

星宇航空今天宣布台中第二個航點峴港將於4月2日正式開航，每周三班次往返，即日起開放訂位。此航線以新世代客機A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個、經濟艙180個。星宇航空為唯一一家台中直飛峴港的航空公司，可望帶給中部民眾更舒適便利的飛航服務，並提供外國旅客來台旅遊新選擇。

星宇航空表示，台中為星宇航空在台灣開闢的第二個據點，除澳門、峴港兩航線之外，未來也計畫以包機模式飛往日本高松，深耕台灣中部市場，為中台灣旅客帶來全新飛航體驗。星宇航空目前由台北飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等共22個城市，隨著2月1日第九個日本航點函館啟航，及3月31日起陸續開航的台中-澳門、峴港，屆時將達到25條航線。

航線 澳門 日本

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