開幕就爆紅 英籍鬼才主廚攜手精品肉舖打造超威早午餐
被紐約時報譽為「最能定義當代摩登料理」的英籍鬼才主廚James Sharman，與台畜旗下精品肉鋪餐飲品牌「ROU by T-HAM」攜手合作，在台北萬豪酒店的「中城廣場」打造全新概念餐廳「Rou x James Sharman」，提供最正統的英式早午餐。James Sharman更將餐點製作過程上傳至TikTok，不到一個月就合計突破千萬觀看次數，使「Rou x James Sharman」甫開幕就爆紅，熱門用餐時段一位難求。
James Sharman在台灣已有The Tavernist、Fermi兩家餐廳，「Rou x James Sharman」以精品肉舖與時尚小酒館概念出發，現場提供零售區可讓肉肉控購買頂級肉品，店內更有熟成冰箱，內有各種熟成肉品可以選擇。不論是培根、香腸、血腸都是由英籍鬼才主廚James Sharman親手自製，希望能夠提供給消費者以100%無污染原料自製的「Real Food真食物」，讓每一位消費者都能吃得安心又健康。
在餐點方面，主打正統英式奢華早午餐與歐式經典晚餐，每道菜餚均是James Sharman與團隊從頭開始製作食材，不使用額外的添加物，健康與美味全部都吃得到。
「英式早午餐」包含自製英式香腸、血腸、水波蛋、洋芋千層、焗烤番茄，以及烤酸種麵包，澎湃美味。「法式吐司」包含自製布里歐吐司浸在特調的蛋液中再烘烤，並搭配自製藍莓果醬和鮮奶油，也是高人氣餐點。
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