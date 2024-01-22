星巴克這樣點 2款季節限定飲品「第2杯半價」到2月

季節限定飲品點起來！星巴克宣布自1月24日起至2月6日連續14天，全日於外送平台foodpanda購買「特大杯」冰熱任選、風味一致的「烤蘋果風味那堤」與「福吉茶那堤」，可享「第二杯半價」優惠。

「烤蘋果風味那堤」是季節限定飲品，以肉桂蘋果的香氣結合牛奶及星巴克經典濃縮咖啡，更增添風味與口感，共同體驗冬季的細緻優雅。「福吉茶那堤」也是季節限定，可品嚐到烤焙過的日本焙茶搭配滑順的牛奶，品飲時優雅細緻的茶香彌漫口腔，溫潤的滋味十分暖心，也為你帶來福氣。

這次活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。回饋活動僅適用於透由外送平台提供外送服務之星巴克門市，且不適用於門市現場點購，各行銷活動恕不合併使用。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。