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藍色代表男性？VALENTINO 24秋冬男裝再探性別定義

聯合報／ 孫曼/即時報導
Valentino於巴黎男裝周期間發表2024秋冬男裝系列Le Ciel 20.24。圖／范倫鐵諾提供
Valentino於巴黎男裝周期間發表2024秋冬男裝系列Le Ciel 20.24。圖／范倫鐵諾提供

觀察藍色在性別文化中所承載的意義相當有意思，也是范倫鐵諾（Valentino）日前於巴黎所發表的2024秋冬男裝系列Le Ciel 20.24創作的起點：在過去百年之間，藍色被認為是男性的顏色（例如選購新生兒用品時就會發現只有針對男女設計的藍色粉色兩種選項），可在百年之前，藍色在西方傳統中被認為是女性的象徵。

范倫鐵諾本季的男裝，則透過色彩的使用，試圖將藍色從性別論述的二元對立中解放出來。創意總監Pierpaolo Piccioli近幾季以來的男裝設計，不斷透過各種設計的基本語彙，探索性別議題，試圖從中為當代男性勾勒出更為清晰的輪廓。如天空般的清透藍色，如今成為自由思考的象徵，

傳統的男裝透過更為流暢柔軟的輪廓，經重新演繹，剪裁更為溫和，結合刺繡與高級訂製服的裝飾工藝，重新定義當代男士的面貌。Valentino的Altorilievo工藝所營造出猶如雕塑般的立體廓形，解放了傳統男性形象：鮮豔飽滿的色彩混搭經典的西裝剪裁中，有時候僅是恰到好處的一點點，就使得整體形象更為柔和、有別以往。

以高級訂製服手工藝裝飾的上衣。圖／范倫鐵諾提供
以高級訂製服手工藝裝飾的上衣。圖／范倫鐵諾提供
Valentino於巴黎男裝周期間發表2024秋冬男裝系列Le Ciel 20.24。圖／范倫鐵諾提供
Valentino於巴黎男裝周期間發表2024秋冬男裝系列Le Ciel 20.24。圖／范倫鐵諾提供
Zayn Malik出席Valentino 2024秋冬男裝大秀。圖／范倫鐵諾提供
Zayn Malik出席Valentino 2024秋冬男裝大秀。圖／范倫鐵諾提供
Valentino於巴黎男裝周期間發表2024秋冬男裝系列Le Ciel 20.24。圖／范倫鐵諾提供
Valentino於巴黎男裝周期間發表2024秋冬男裝系列Le Ciel 20.24。圖／范倫鐵諾提供
本將長褲以腳踝長度的寬鬆設計為主。圖／范倫鐵諾提供
本將長褲以腳踝長度的寬鬆設計為主。圖／范倫鐵諾提供
西裝是傳統男性服裝的代表。圖／范倫鐵諾提供
西裝是傳統男性服裝的代表。圖／范倫鐵諾提供
高級訂製服工藝與傳統西裝剪裁共存。圖／范倫鐵諾提供
高級訂製服工藝與傳統西裝剪裁共存。圖／范倫鐵諾提供
鮮艷色彩為傳統男裝單品注入當代氣息。圖／范倫鐵諾提供
鮮艷色彩為傳統男裝單品注入當代氣息。圖／范倫鐵諾提供
寬鬆的剪裁與長外套大衣。圖／范倫鐵諾提供
寬鬆的剪裁與長外套大衣。圖／范倫鐵諾提供
本季在一片灰黑的傳統西裝中注入高彩度的色彩，例如橘色。圖／范倫鐵諾提供
本季在一片灰黑的傳統西裝中注入高彩度的色彩，例如橘色。圖／范倫鐵諾提供
天藍色托特包。圖／范倫鐵諾提供
天藍色托特包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino於巴黎男裝周期間發表2024秋冬男裝系列Le Ciel 20.24。圖／范倫鐵諾提供
Valentino於巴黎男裝周期間發表2024秋冬男裝系列Le Ciel 20.24。圖／范倫鐵諾提供
及踝長度的長袍大衣。圖／范倫鐵諾提供
及踝長度的長袍大衣。圖／范倫鐵諾提供
粉色托特包。圖／范倫鐵諾提供
粉色托特包。圖／范倫鐵諾提供

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