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行走的當代藝術！LOEWE 2024秋冬男裝喧騰中有深意

聯合報／ 孫曼/即時報導
猶如洋裝的皮革長版外套和超乎比例的長綁帶。圖／LOEWE提供
猶如洋裝的皮革長版外套和超乎比例的長綁帶。圖／LOEWE提供

巴黎男裝周期間，LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀，除了時裝秀現場佈置，經創意總監Jonathan Anderson的重新詮釋，在本季的男裝服飾與包包配件上，也都透過各種工藝手法和服裝語彙展現Richard Hawkins最具代表性的拼貼藝術，與Jonathan Anderson巧玩比例與色彩的服裝手法相映成趣，成為本季最受好評的一場大秀之一。

時裝秀在一個白色巨型立方體場地舉行，牆上掛著像染色玻璃窗的大螢幕，接續播放著Richard Hawkins各式各樣的創作，也讓人想起José Pérez de Rozas在六十年代為LOEWE構思的櫥窗設計，這也是Richard Hawkins為LOEWE所創作12幅拼貼影像的起點：他將LOEWE品牌大使及網路名人的影像混合疊加他的經典圖像，構成一幅幅「拼貼現實」風情畫。Richard Hawkins長期創作擅長男性身軀勾勒慾望論述，透過藝術史、狗仔隊的照片、社交媒體等各種影像拼貼排列，發掘當中美學、文學、哲學及神話，在社群媒體盛行的當下回顧他的舊作，更讓人感受到藝術家對未來猶如預知的敏銳度。

而在Jonathan Anderson的轉化下，LOEWE 2024秋冬男裝系列提出了對現今社會文化的反思：所謂「現實」是否就是透過狗仔與名人影像拼組出的拼貼畫？ Jonathan Anderson將經典美國文化圖像融入各個造型中，手法直接明確又具體：大衣、西裝、休閒外套、毛衣、長版開襟衫、皮褲、制服裝、運動褲、軍靴到滑板鞋，各個單品以喧囂飽滿的色調彼此呼應。Richard Hawkins的作品被轉化為零碎片段，再經過拼貼組合，重新詮釋在首飾及服裝上，透過印花、 針織緹花、圖騰刺繡、玻璃釘飾及異國流蘇等工藝手法，並紛紛躍上超大款包及托特包。

而Jonathan Anderson向來擅長玩轉的放大比例則與這系列喧囂的圖像相呼：超長的綁帶、大型蝴蝶結、具錯視效果的格紋圖案、猶如和服腰帶般搶眼的鬆散腰封、像是沒繫上只有單邊的寬版皮革腰帶... 搭配色彩鮮豔的運動褲、比例寬鬆到垮的西裝或長袍、長成legging的運動長襪... 秋冬系列跳脫刻板模式，衍生出許多令人嚮往的角色，表達形式直接且毫不修飾，隱約帶有焦躁不安情緒貫穿其中。

大衣內裡垂墜各種布料讓人莞爾。圖／LOEWE提供
大衣內裡垂墜各種布料讓人莞爾。圖／LOEWE提供
美國當代藝術家Richard Hawkins的拼貼藝術躍然包包之上。圖／LOEWE提供
美國當代藝術家Richard Hawkins的拼貼藝術躍然包包之上。圖／LOEWE提供
鬆垮的長袍是本季重要的單品。圖／LOEWE提供
鬆垮的長袍是本季重要的單品。圖／LOEWE提供
寬鬆如睡衣的長袍是本季重要的單品。圖／LOEWE提供
寬鬆如睡衣的長袍是本季重要的單品。圖／LOEWE提供
美國當代藝術家Richard Hawkins的拼貼藝術躍然服飾之上。圖／LOEWE提供
美國當代藝術家Richard Hawkins的拼貼藝術躍然服飾之上。圖／LOEWE提供
趣味錯視感的格紋襯衫。圖／LOEWE提供
趣味錯視感的格紋襯衫。圖／LOEWE提供
LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
超長綁帶與大型蝴蝶結令人莞爾。圖／LOEWE提供
超長綁帶與大型蝴蝶結令人莞爾。圖／LOEWE提供
滑板鞋是本季的重要鞋款。圖／LOEWE提供
滑板鞋是本季的重要鞋款。圖／LOEWE提供
刻意將褲腳塞進襪子裡有種nerdy感。圖／LOEWE提供
刻意將褲腳塞進襪子裡有種nerdy感。圖／LOEWE提供
長成legging的運動襪。圖／LOEWE提供
長成legging的運動襪。圖／LOEWE提供
鮮豔色彩的堆疊令人耳目一新。圖／LOEWE提供
鮮豔色彩的堆疊令人耳目一新。圖／LOEWE提供
LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
LOEWE發表與美國當代藝術家Richard Hawkins攜手合作的2024秋冬男裝系列時裝秀。圖／LOEWE提供
美國當代藝術家Richard Hawkins的拼貼藝術躍然服飾之上。圖／LOEWE提供
美國當代藝術家Richard Hawkins的拼貼藝術躍然服飾之上。圖／LOEWE提供
猶如洋裝的長版連帽衫。圖／LOEWE提供
猶如洋裝的長版連帽衫。圖／LOEWE提供
美國當代藝術家Richard Hawkins的拼貼藝術躍然包包之上。圖／LOEWE提供
美國當代藝術家Richard Hawkins的拼貼藝術躍然包包之上。圖／LOEWE提供
美國當代藝術家Richard Hawkins的拼貼藝術躍然服飾之上。圖／LOEWE提供
美國當代藝術家Richard Hawkins的拼貼藝術躍然服飾之上。圖／LOEWE提供
比例刻意超級寬鬆的西裝。圖／LOEWE提供
比例刻意超級寬鬆的西裝。圖／LOEWE提供
鮮豔色的運動褲與視覺錯視效果的格紋。圖／LOEWE提供
鮮豔色的運動褲與視覺錯視效果的格紋。圖／LOEWE提供

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