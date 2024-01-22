一起在新年「裝」可愛！Q版恐龍化身後背包賣萌

新年穿搭風格可以很多元，可愛也是一種，更能全家大小一同裝萌！向來揉合簡約設計與年輕時尚的SPORT b.也因應龍年到來， 把招牌的Q版恐龍變成大紅色之外，更化身成為後背包與服裝上的主要圖案，除了增添節慶氛圍，更使人愛不釋手。

法國時尚品牌agnès b.旗下支線SPORT b.最著名的就是以恐龍為靈感的標誌「Dino」，因此因應新年限定系列，還結合了生肖龍形圖案與手寫「STAY LUCKY !」字樣，以細緻燙金工藝及趣味手繪漫畫風格重新演繹，成為服裝上洋溢歡樂氣息的節慶圖樣。不僅如此，SPORT b.還以粵語的恭喜發財（Kung Hei Fat Choy）製成緹花標籤，並於側邊縫製上，增加吉祥寓意。全系列以紅黑色為基調，包含中性棒球外套、毛衣、T恤，同時推出童裝尺碼針織毛衣、連帽上衣和短袖T恤，為全家打造耀眼龍年造型。其中的一款Dino恐龍毛絨後背包更是吸睛，採用獨特立體恐龍外形，盡顯俏皮可愛；暢銷的恐龍鑰匙圈也推出亮紅新年限定版，添加Logo星形掛飾，成為贈禮最佳選擇。

H&M新春系列將盤扣與祥龍圖案自然融入天鵝絨繫帶上衣、長裙、羅紋針織上衣與針織背心。圖／H&M提供

而H&M也汲取傳統色彩與視覺符號，融合舒適質感、多元風格及年節著裝需求推出2024新春系列。像是將盤扣與祥龍圖案自然融入天鵝絨繫帶上衣、長裙、羅紋針織上衣與針織背心等單品，寄託美好心願。以及把捕捉遊龍、絢爛煙火與糖葫蘆等傳統意象，運用在童裝的緞面背心、泰迪絨外套、小洋裝等單品，使純真童趣無限蔓延。

把捕捉遊龍、絢爛煙火與糖葫蘆等傳統意象，運用在H&M新春系列童裝的緞面背心、泰迪絨外套、小洋裝等單品。圖／H&M提供

SPORT b.因應龍年到來， 把招牌的Q版恐龍變成大紅色之外，更化身成為後背包。圖／SPORT b.提供

SPORT b.龍年限定系列童裝後背包，2,580元。圖／SPORT b.提供

SPORT b.龍年限定系列毛衣，5,980元。圖／SPORT b.提供

SPORT b.龍年限定系列連帽上衣，6,580元。圖／SPORT b.提供