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一起在新年「裝」可愛！Q版恐龍化身後背包賣萌

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
新年穿搭風格可以很多元，可愛也是一種，更能全家大小一同裝萌！圖／SPORT b.提供
新年穿搭風格可以很多元，可愛也是一種，更能全家大小一同裝萌！圖／SPORT b.提供

新年穿搭風格可以很多元，可愛也是一種，更能全家大小一同裝萌！向來揉合簡約設計與年輕時尚的SPORT b.也因應龍年到來， 把招牌的Q版恐龍變成大紅色之外，更化身成為後背包與服裝上的主要圖案，除了增添節慶氛圍，更使人愛不釋手。

法國時尚品牌agnès b.旗下支線SPORT b.最著名的就是以恐龍為靈感的標誌「Dino」，因此因應新年限定系列，還結合了生肖龍形圖案與手寫「STAY LUCKY !」字樣，以細緻燙金工藝及趣味手繪漫畫風格重新演繹，成為服裝上洋溢歡樂氣息的節慶圖樣。不僅如此，SPORT b.還以粵語的恭喜發財（Kung Hei Fat Choy）製成緹花標籤，並於側邊縫製上，增加吉祥寓意。全系列以紅黑色為基調，包含中性棒球外套、毛衣、T恤，同時推出童裝尺碼針織毛衣、連帽上衣和短袖T恤，為全家打造耀眼龍年造型。其中的一款Dino恐龍毛絨後背包更是吸睛，採用獨特立體恐龍外形，盡顯俏皮可愛；暢銷的恐龍鑰匙圈也推出亮紅新年限定版，添加Logo星形掛飾，成為贈禮最佳選擇。

H&M新春系列將盤扣與祥龍圖案自然融入天鵝絨繫帶上衣、長裙、羅紋針織上衣與針織背心。圖／H&M提供
H&M新春系列將盤扣與祥龍圖案自然融入天鵝絨繫帶上衣、長裙、羅紋針織上衣與針織背心。圖／H&M提供

H&M也汲取傳統色彩與視覺符號，融合舒適質感、多元風格及年節著裝需求推出2024新春系列。像是將盤扣與祥龍圖案自然融入天鵝絨繫帶上衣、長裙、羅紋針織上衣與針織背心等單品，寄託美好心願。以及把捕捉遊龍、絢爛煙火與糖葫蘆等傳統意象，運用在童裝的緞面背心、泰迪絨外套、小洋裝等單品，使純真童趣無限蔓延。

把捕捉遊龍、絢爛煙火與糖葫蘆等傳統意象，運用在H&M新春系列童裝的緞面背心、泰迪絨外套、小洋裝等單品。圖／H&M提供
把捕捉遊龍、絢爛煙火與糖葫蘆等傳統意象，運用在H&M新春系列童裝的緞面背心、泰迪絨外套、小洋裝等單品。圖／H&M提供

SPORT b.因應龍年到來， 把招牌的Q版恐龍變成大紅色之外，更化身成為後背包。圖／SPORT b.提供
SPORT b.因應龍年到來， 把招牌的Q版恐龍變成大紅色之外，更化身成為後背包。圖／SPORT b.提供

SPORT b.龍年限定系列童裝後背包，2,580元。圖／SPORT b.提供
SPORT b.龍年限定系列童裝後背包，2,580元。圖／SPORT b.提供

SPORT b.龍年限定系列毛衣，5,980元。圖／SPORT b.提供
SPORT b.龍年限定系列毛衣，5,980元。圖／SPORT b.提供

SPORT b.龍年限定系列連帽上衣，6,580元。圖／SPORT b.提供
SPORT b.龍年限定系列連帽上衣，6,580元。圖／SPORT b.提供

SPORT b.龍年限定系列恐龍鑰匙圈，1,580元。圖／SPORT b.提供
SPORT b.龍年限定系列恐龍鑰匙圈，1,580元。圖／SPORT b.提供

恐龍 H&M

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