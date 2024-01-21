聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上最大！必勝客「1公尺刮刮卡」送「1公尺巨飽盒」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」就可獲得「一公尺巨飽盒刮刮卡」。圖／必勝客提供
購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」就可獲得「一公尺巨飽盒刮刮卡」。圖／必勝客提供

自推出以來，就以浮誇造型引起討論的必勝客「一公尺派對巨飽盒」，即日起不僅回歸登場，還同步加贈「一公尺巨飽盒刮刮卡」，號稱是史上最大的刮刮卡，不僅可以享受大刮特刮的樂趣，還有機會刮中價值2,199元的「一公尺派對巨飽盒」。

長達1公尺的「一公尺派對巨飽盒」含有3個方形比薩、2份必勝客紙包筆管麵或飯，以及BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個等5款副食，每套2,199元。同時巨飽盒還獨有隱藏版「底特律無邊脆皮比薩」，適合不愛吃比薩邊的民眾。此外，亦可加價升級「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」或「粉紅海鮮起司紙包飯」。

即日起，凡購買「一公尺派對巨飽盒」，就可以免費獲得「一公尺巨飽盒刮刮卡」。刮刮卡獎項共有三個，刮出三個比薩符號，即可獲得「一公尺派對巨飽盒8折優惠券」；刮開後數字相加為100，即可獲得「一公尺派對巨飽盒5折優惠券」。若刮出必勝客LOGO，則可免費獲得「一公尺派對巨飽盒」，現賺2,199元。

派對 必勝客 起司

延伸閱讀

南台灣冬日限定青洲灣派對 海邊音樂、美食本周假日等你來

Steam壓倒性好評紳士《管理員的窺視》賣破22萬套 芒果派對宣布開發續作

抽999純金！必勝客「松葉蟹大蝦干貝比薩」限量5000組

摩羯、水瓶座快看！ 1月壽星生日禮「幾歲就送幾隻」 陽光皇后贈雞翅山、泰滾送藍鑽蝦

相關新聞

尾牙季Uber叫車新戶最高折300元 Uber Eats熱門店家買1送1 Uber One會員再享8.5折

辦年貨、吃尾牙旺季，叫車安全又方便。因應民眾尾牙散場返家需求，Uber App與合作車隊以10種乘車選項和4大安全功能，...

史上最大！必勝客「1公尺刮刮卡」送「1公尺巨飽盒」

自推出以來，就以浮誇造型引起討論的必勝客「一公尺派對巨飽盒」，即日起不僅回歸登場，還同步加贈「一公尺巨飽盒刮刮卡」，號稱...

愛馬仕24秋冬男裝 魔鬼細節成就優雅的實穿風格

愛馬仕（Hermès）於2024年1月20日午後假巴黎耶納宮（PALAIS D'IENA）發表了2024-2025冬季男...

60cm泰式雙層大拼盤、松露燉全雞 特色年菜美味上桌

農曆新年越來越近，家家戶戶也開始準備年菜料理。「海峽會」針對在家團聚的家庭，首度推出2款冷凍年菜組，吃得到富貴筍絲蹄膀、...

蘇格蘭高地最迷你的釀酒廠 艾德多爾新年禮盒獨獻台灣

創立於1825年、被譽為蘇格蘭「19世紀酒廠奇蹟」的艾德多爾（EDRADOUR），是蘇格蘭高地最為迷你的釀酒廠之一，百年...

Mia C’bon新春開運福袋內容曝光 線上完成指定任務抽Apple Watch、Switch

迎接農曆新年採購旺季，頂級超市Mia C’bon精選全台名家手路年菜商品，以及精緻進口水果、食材、禮盒，滿足高端顧客對年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。