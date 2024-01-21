史上最大！必勝客「1公尺刮刮卡」送「1公尺巨飽盒」

自推出以來，就以浮誇造型引起討論的必勝客「一公尺派對巨飽盒」，即日起不僅回歸登場，還同步加贈「一公尺巨飽盒刮刮卡」，號稱是史上最大的刮刮卡，不僅可以享受大刮特刮的樂趣，還有機會刮中價值2,199元的「一公尺派對巨飽盒」。

長達1公尺的「一公尺派對巨飽盒」含有3個方形比薩、2份必勝客紙包筆管麵或飯，以及BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個等5款副食，每套2,199元。同時巨飽盒還獨有隱藏版「底特律無邊脆皮比薩」，適合不愛吃比薩邊的民眾。此外，亦可加價升級「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」或「粉紅海鮮起司紙包飯」。

即日起，凡購買「一公尺派對巨飽盒」，就可以免費獲得「一公尺巨飽盒刮刮卡」。刮刮卡獎項共有三個，刮出三個比薩符號，即可獲得「一公尺派對巨飽盒8折優惠券」；刮開後數字相加為100，即可獲得「一公尺派對巨飽盒5折優惠券」。若刮出必勝客LOGO，則可免費獲得「一公尺派對巨飽盒」，現賺2,199元。