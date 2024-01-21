快訊

T1聯盟／卡森斯爆發 單節14分抵過首戰全場得分

M1戰車部署政策變動 584旅戰車營長丁寶樹接裝第一營

PLG／涉婚外情風波楊敬敏復出飆15分 隊友王柏智搶風采

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛馬仕24秋冬男裝 魔鬼細節成就優雅的實穿風格

聯合報／ 孫曼／即時報導
多層次穿搭與多功能設計為本季愛馬仕男裝的重點。圖／愛馬仕提供
多層次穿搭與多功能設計為本季愛馬仕男裝的重點。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Hermès）於2024年1月20日午後假巴黎耶納宮（PALAIS D'IENA）發表了2024-2025冬季男裝系列。在男裝創意總監Véronique Nichanian的帶領下，本季的設計環繞「多功能」主題，視覺上保持優雅簡約的剪裁，採用收窄修身的線條，經典單品經重新解構後變幻出全新穿法，異材質的拼接彰顯了功能性口袋的存在感，而人字紋、威爾斯格紋與針織衫上的菱形圖案則為本季的男裝注入細緻的英倫紳士氣息。

黝暗的泥炭、武岩、木炭、黑色等大地色系組成了主要的視覺基調，然而隨著依序出場的模特兒，彷彿日光漸亮，卡其、茴香、石油藍、石楠花紫、南瓜橙、番紅花逐漸點亮，直到晚裝才又再次回歸濃鬱深遂，透過不同材質的光澤與光澤效果多層次的堆疊顯出豐富的變化。整體的輪廓修長，窄版的褲型和略有厚度鞋底，搭配短版水手外套與夾克或束腰式寬身大衣，拉長的腿部的比例。保暖的雙領設計和鬆軟的圍巾讓頸部的線條更顯纖長。

可雙面穿、多層次穿搭、亦或改變造形的設計賦予服裝更多重的生命力：直身上衣的羊毛皮衣領可自由拆組，羔羊皮無袖背心可以雙面穿，羊毛和喀什米爾羊絨外套帶有可拆卸的兜帽，賽車球衣則像連帽衫一樣可以直接套頭穿。出乎意料的材質互相碰撞，卻又完美輕盈地結合：橡膠大衣與威爾斯格紋西裝，採用橡膠帆布或超大人字紋羊毛縫製的外套，防潑水羊絨大衣裝飾突出的小牛皮細節，防潑水羊毛派克大衣則附馬鞍口袋。

無所不在的拉鍊賦予整體造型和多層穿搭的單品運動感和實際的功能性：羊皮運動衫配上拉鍊式立領，趁在外套內的襯衫採用拉鍊，橡膠帆布高領運動衫也裝飾拉鍊、還有喀什米爾羊絨拉鍊高領紐扣開襟衫與緊緻府綢棉拉鍊式夾克衫... 特別採用皮革製作的口袋，不僅具有功能，也成為自然而然的裝飾。

在各種高領設計和雙面異材質領巾層層堆疊的布料中，優雅休閒的愛馬仕男子胸前，點綴著各種皮革包覆裝飾的項鍊，或長或短、形狀不一：小牛皮鈴形長項鍊、小牛皮鐘形項鍊、小牛皮包覆的鍍鈀金屬卵石項鍊，展現精湛皮革工藝。包款延續功能性的設計，新款Hermès équipier手拿包各種口袋隔層顯於包身外；Haut à courroies 50 hac en selle手提包和Fourre-tout étrivière 皮包等大而有份量感的包款，則與纖細的廓形形成恰好的視覺平衡。

HAUT À COURROIES 50 HAC EN SELLE手提包。圖／愛馬仕提供
HAUT À COURROIES 50 HAC EN SELLE手提包。圖／愛馬仕提供
開秀的超大人字紋圖案大衣就讓人感受到本季有別以往的英倫風味。圖／愛馬仕提供
開秀的超大人字紋圖案大衣就讓人感受到本季有別以往的英倫風味。圖／愛馬仕提供
HERMÈS ÉQUIPIER手拿包。圖／愛馬仕提供
HERMÈS ÉQUIPIER手拿包。圖／愛馬仕提供
雙排扣大衣裝飾皮革口袋。圖／愛馬仕提供
雙排扣大衣裝飾皮革口袋。圖／愛馬仕提供
針織衫和大型人字紋為本季愛馬仕男裝注入些許的英倫氣息。圖／愛馬仕提供
針織衫和大型人字紋為本季愛馬仕男裝注入些許的英倫氣息。圖／愛馬仕提供
拉鍊細節不僅表達設計上的功能需求，也成為休閒運動的重要裝飾元素。圖／愛馬仕提供
拉鍊細節不僅表達設計上的功能需求，也成為休閒運動的重要裝飾元素。圖／愛馬仕提供
富有運動感的拉鍊高領針織衫搭配開襟鈕釦衫。圖／愛馬仕提供
富有運動感的拉鍊高領針織衫搭配開襟鈕釦衫。圖／愛馬仕提供
晚裝由各種黑色和棕色的色調以霧面和亮面組成既隨性又成熟的氣質。圖／愛馬仕提供
晚裝由各種黑色和棕色的色調以霧面和亮面組成既隨性又成熟的氣質。圖／愛馬仕提供
大份量的FOURRE-TOUT ÉTRIVIÈRE皮包。圖／愛馬仕提供
大份量的FOURRE-TOUT ÉTRIVIÈRE皮包。圖／愛馬仕提供
不規則排列的菱形圖案營造出視覺上的趣味效果，搭配雙面的皮革和絲質斜紋圍巾。圖／愛馬仕提供
不規則排列的菱形圖案營造出視覺上的趣味效果，搭配雙面的皮革和絲質斜紋圍巾。圖／愛馬仕提供
保暖的多層次高領穿搭，搭配包覆皮革的項鍊。圖／愛馬仕提供
保暖的多層次高領穿搭，搭配包覆皮革的項鍊。圖／愛馬仕提供
威爾斯格紋羊毛單排扣西裝搭配窄管褲。圖／愛馬仕提供
威爾斯格紋羊毛單排扣西裝搭配窄管褲。圖／愛馬仕提供
喀什米爾羊絨毛線帽是本季重要配件。圖／愛馬仕提供
喀什米爾羊絨毛線帽是本季重要配件。圖／愛馬仕提供
威爾斯格紋為本季愛馬仕男裝注入些許的英倫氣息。圖／愛馬仕提供
威爾斯格紋為本季愛馬仕男裝注入些許的英倫氣息。圖／愛馬仕提供
橡膠帆布漁夫帽搭配短版皮革夾克與窄管褲。圖／愛馬仕提供
橡膠帆布漁夫帽搭配短版皮革夾克與窄管褲。圖／愛馬仕提供
多層次的穿著方式以威爾斯格紋營造出細緻的紳士氣息。圖／愛馬仕提供
多層次的穿著方式以威爾斯格紋營造出細緻的紳士氣息。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 運動 Hermès 名牌包

延伸閱讀

呈現馬兒威猛英姿氣息！愛馬仕推出栗色沉香樹脂淡香精

男買金鍊「確認真偽」竟偷換石頭 還偽造簽名變賣慘了

展現色彩多樣性！愛馬仕春夏限量唇彩 指彩包裝好吸睛

星座小熊八卦站／天使vs.魔鬼？12星座雙面個性一次看

相關新聞

愛馬仕24秋冬男裝 魔鬼細節成就優雅的實穿風格

愛馬仕（Hermès）於2024年1月20日午後假巴黎耶納宮（PALAIS D'IENA）發表了2024-2025冬季男...

尾牙季Uber叫車新戶最高折300元 Uber Eats熱門店家買1送1 Uber One會員再享8.5折

辦年貨、吃尾牙旺季，叫車安全又方便。因應民眾尾牙散場返家需求，Uber App與合作車隊以10種乘車選項和4大安全功能，...

60cm泰式雙層大拼盤、松露燉全雞 特色年菜美味上桌

農曆新年越來越近，家家戶戶也開始準備年菜料理。「海峽會」針對在家團聚的家庭，首度推出2款冷凍年菜組，吃得到富貴筍絲蹄膀、...

蘇格蘭高地最迷你的釀酒廠 艾德多爾新年禮盒獨獻台灣

創立於1825年、被譽為蘇格蘭「19世紀酒廠奇蹟」的艾德多爾（EDRADOUR），是蘇格蘭高地最為迷你的釀酒廠之一，百年...

Mia C’bon新春開運福袋內容曝光 線上完成指定任務抽Apple Watch、Switch

迎接農曆新年採購旺季，頂級超市Mia C’bon精選全台名家手路年菜商品，以及精緻進口水果、食材、禮盒，滿足高端顧客對年...

過年用西式好料開趴 FRIDAYS外帶年菜早鳥預購享9折

農曆新年進入倒數計時，西式休閒餐飲領導品牌開展餐飲集團攜手旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse兩大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。