愛馬仕24秋冬男裝 魔鬼細節成就優雅的實穿風格

愛馬仕（Hermès）於2024年1月20日午後假巴黎耶納宮（PALAIS D'IENA）發表了2024-2025冬季男裝系列。在男裝創意總監Véronique Nichanian的帶領下，本季的設計環繞「多功能」主題，視覺上保持優雅簡約的剪裁，採用收窄修身的線條，經典單品經重新解構後變幻出全新穿法，異材質的拼接彰顯了功能性口袋的存在感，而人字紋、威爾斯格紋與針織衫上的菱形圖案則為本季的男裝注入細緻的英倫紳士氣息。

黝暗的泥炭、武岩、木炭、黑色等大地色系組成了主要的視覺基調，然而隨著依序出場的模特兒，彷彿日光漸亮，卡其、茴香、石油藍、石楠花紫、南瓜橙、番紅花逐漸點亮，直到晚裝才又再次回歸濃鬱深遂，透過不同材質的光澤與光澤效果多層次的堆疊顯出豐富的變化。整體的輪廓修長，窄版的褲型和略有厚度鞋底，搭配短版水手外套與夾克或束腰式寬身大衣，拉長的腿部的比例。保暖的雙領設計和鬆軟的圍巾讓頸部的線條更顯纖長。

可雙面穿、多層次穿搭、亦或改變造形的設計賦予服裝更多重的生命力：直身上衣的羊毛皮衣領可自由拆組，羔羊皮無袖背心可以雙面穿，羊毛和喀什米爾羊絨外套帶有可拆卸的兜帽，賽車球衣則像連帽衫一樣可以直接套頭穿。出乎意料的材質互相碰撞，卻又完美輕盈地結合：橡膠大衣與威爾斯格紋西裝，採用橡膠帆布或超大人字紋羊毛縫製的外套，防潑水羊絨大衣裝飾突出的小牛皮細節，防潑水羊毛派克大衣則附馬鞍口袋。

無所不在的拉鍊賦予整體造型和多層穿搭的單品運動感和實際的功能性：羊皮運動衫配上拉鍊式立領，趁在外套內的襯衫採用拉鍊，橡膠帆布高領運動衫也裝飾拉鍊、還有喀什米爾羊絨拉鍊高領紐扣開襟衫與緊緻府綢棉拉鍊式夾克衫... 特別採用皮革製作的口袋，不僅具有功能，也成為自然而然的裝飾。

在各種高領設計和雙面異材質領巾層層堆疊的布料中，優雅休閒的愛馬仕男子胸前，點綴著各種皮革包覆裝飾的項鍊，或長或短、形狀不一：小牛皮鈴形長項鍊、小牛皮鐘形項鍊、小牛皮包覆的鍍鈀金屬卵石項鍊，展現精湛皮革工藝。包款延續功能性的設計，新款Hermès équipier手拿包各種口袋隔層顯於包身外；Haut à courroies 50 hac en selle手提包和Fourre-tout étrivière 皮包等大而有份量感的包款，則與纖細的廓形形成恰好的視覺平衡。