蘇格蘭高地最迷你的釀酒廠 艾德多爾新年禮盒獨獻台灣

創立於1825年、被譽為蘇格蘭「19世紀酒廠奇蹟」的艾德多爾（EDRADOUR），是蘇格蘭高地最為迷你的釀酒廠之一，百年以來堅持採用維多利亞時期的釀造工藝，完美呈現蘇格蘭單一麥芽威士忌醇厚豐富的經典風味。迎接龍年到來，台灣總代理廷漢企業首度推出全台限量600組的「艾德多爾台灣限定版新年禮盒」，臻選艾德多爾10年單一麥芽威士忌一瓶與艾德多爾、格蘭凱恩聯名水晶聞香杯一只，引領所有威士忌品酩家一同感受雪莉桶所綻放出的絕倫滋味。

為了傳承引以為傲的傳統風味，艾德多爾從蒸餾、熟成到裝瓶，始終秉持匠人之心以純手工釀製、小批次限量生產。酒廠更是沿用超過百年的老古董釀酒設備，從鑄鐵製糖化槽、莫頓式冷卻器，到蘇格蘭最為小巧的蒸餾器，對每一道工序的細節都相當堅持，造就出獨一無二的酒液。

艾德多爾10年完全熟陳於100%正統Oloroso雪莉桶，酒精濃度40%。手工淬煉出細膩飽滿的酒體，再加上雪莉桶帶來的馥郁果香、甜點口感，層層堆疊出醇美圓潤的水果蛋糕氣息，最後更帶出焦糖雪莉的悠長韻味，完整呈現艾德多爾的獨特風味。

在新春期間，凡於指定通路購買任一瓶艾德多爾核心酒款，即贈「艾德多爾龍年財滿福來春聯」一入（共含三款），讓威士忌品酩家在新的一年盡收豐厚之味，數量有限，贈完為止。

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