聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇格蘭高地最迷你的釀酒廠 艾德多爾新年禮盒獨獻台灣
創立於1825年、被譽為蘇格蘭「19世紀酒廠奇蹟」的艾德多爾（EDRADOUR），是蘇格蘭高地最為迷你的釀酒廠之一，百年以來堅持採用維多利亞時期的釀造工藝，完美呈現蘇格蘭單一麥芽威士忌醇厚豐富的經典風味。迎接龍年到來，台灣總代理廷漢企業首度推出全台限量600組的「艾德多爾台灣限定版新年禮盒」，臻選艾德多爾10年單一麥芽威士忌一瓶與艾德多爾、格蘭凱恩聯名水晶聞香杯一只，引領所有威士忌品酩家一同感受雪莉桶所綻放出的絕倫滋味。
為了傳承引以為傲的傳統風味，艾德多爾從蒸餾、熟成到裝瓶，始終秉持匠人之心以純手工釀製、小批次限量生產。酒廠更是沿用超過百年的老古董釀酒設備，從鑄鐵製糖化槽、莫頓式冷卻器，到蘇格蘭最為小巧的蒸餾器，對每一道工序的細節都相當堅持，造就出獨一無二的酒液。
艾德多爾10年完全熟陳於100%正統Oloroso雪莉桶，酒精濃度40%。手工淬煉出細膩飽滿的酒體，再加上雪莉桶帶來的馥郁果香、甜點口感，層層堆疊出醇美圓潤的水果蛋糕氣息，最後更帶出焦糖雪莉的悠長韻味，完整呈現艾德多爾的獨特風味。
在新春期間，凡於指定通路購買任一瓶艾德多爾核心酒款，即贈「艾德多爾龍年財滿福來春聯」一入（共含三款），讓威士忌品酩家在新的一年盡收豐厚之味，數量有限，贈完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言