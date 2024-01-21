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Mia C’bon新春開運福袋內容曝光 線上完成指定任務抽Apple Watch、Switch

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Ｍia C’bon即日起至2月20日當日單筆消費滿千送百元滿額現金折價券。圖／Mia C'bon提供
Ｍia C’bon即日起至2月20日當日單筆消費滿千送百元滿額現金折價券。圖／Mia C'bon提供

迎接農曆新年採購旺季，頂級超市Mia C’bon精選全台名家手路年菜商品，以及精緻進口水果、食材、禮盒，滿足高端顧客對年貨的要求。即日起至2月20日當日單筆消費滿千送百元滿額現金折價券；1月24日至2月20日期間更推出5大好禮活動，並且搶先預告新春開運福袋內容，大年初一全台開賣。

新春活動期間於Mia C’bon單筆消費滿499元送龍年限定紅包袋1組（2入）；線上加入Mia C’bon LINE官方帳號，每日遊玩紅包刮刮樂，有機會得Apple Watch與百元購物金；於Ｍia C’bon官方IG測試過年生存指數，分享遊戲結果在個人社群平台參加抽獎，有機會抽中Switch遊戲機與精美好禮。2月29日前單筆購物滿499元上網登錄發票，抽質感好禮。單筆滿2,000元享免費宅配，年節送水果禮盒自己搭配，客製組裝禮盒包裝費用只要150元。

年菜預購首推Ｍia C’bon與十得私廚獨家合作，推出「迎春佛跳牆」，採用10種嚴選食材與10顆鮑魚熬煮，意喻十全十美，售價1,688元，購買即贈特製聯名保冷袋。另外還有日本和牛團圓鍋物/燒肉組、深紅鍋物龍蝦爆富海鮮火鍋組，在家煮火鍋美味升級還可以加入「群馬產肉厚甘味白菜」。另外，冬季日本各地盛產的品種草莓也不能錯過，即日起至2月20日福岡/熊本草莓買1送1。

為滿足顧客送禮需求，Mia C’bon今年引進進口禮盒商品高達300多款選擇，其中又以精緻代表的日本進口禮盒零食、米果、蛋糕、水果等佔總進口禮盒商品超過50％以上，連代購超夯的東京排隊名店「NY起司奶油脆餅」也引進上架。

另外，Ｍia C’bon也搶先公開新春開運福袋內容，售價599元，內附6款進口商品，包含一蘭拉麵直麵（5入盒裝）、三光米財源廣進米、日清芥籽油、伊藤先生夾心餅乾福岡草莓口味、LAFOOCO腰果蜂蜜風味、Perrier 汽泡礦泉水，每袋總價值1,500元以上，全台限量1,500袋，2月10日大年初一上午11:30在全台23家Ｍia C’bon開賣，每位顧客限購1袋。

日本和牛團圓鍋物/燒肉組。記者黃筱晴／攝影
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Ｍia C’bon新春開運福袋，售價599元，2月10日大年初一上午11:30在全台23家Ｍia C’bon開賣。記者黃筱晴／攝影
Ｍia C’bon新春開運福袋，售價599元，2月10日大年初一上午11:30在全台23家Ｍia C’bon開賣。記者黃筱晴／攝影
深紅鍋物龍蝦爆富海鮮火鍋組，預訂可直接送到家。記者黃筱晴／攝影
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草加富士山造型仙貝，將日本精神的富士山美景，全收錄在一口大小的富士山形狀仙貝，售價399元。記者黃筱晴／攝影
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Mia C’bon今年引進進口禮盒商品高達300多款選擇。圖／Mia C'bon提供
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冬季日本各地盛產的品種草莓也不能錯過。記者黃筱晴／攝影
冬季日本各地盛產的品種草莓也不能錯過。記者黃筱晴／攝影
即日起至2月20日福岡/熊本草莓買1送1。記者黃筱晴／攝影
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NY起司奶油脆餅，售價999元。記者黃筱晴／攝影
NY起司奶油脆餅，售價999元。記者黃筱晴／攝影
Ｍia C’bon與十得私廚獨家合作推出「迎春佛跳牆」，售價1,688元，購買即贈特製聯名保冷袋。記者黃筱晴／攝影
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群馬產肉厚甘味白菜、醃漬紫蘇脆梅，是火鍋、料理美味加分秘訣。記者黃筱晴／攝影
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市田柿也是近期熱門的送禮選擇。記者黃筱晴／攝影
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Mia C'bon引進日本各地精緻水果禮盒。記者黃筱晴／攝影
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日本和牛 草莓 水果

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