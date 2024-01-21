Mia C’bon新春開運福袋內容曝光 線上完成指定任務抽Apple Watch、Switch

迎接農曆新年採購旺季，頂級超市Mia C’bon精選全台名家手路年菜商品，以及精緻進口水果、食材、禮盒，滿足高端顧客對年貨的要求。即日起至2月20日當日單筆消費滿千送百元滿額現金折價券；1月24日至2月20日期間更推出5大好禮活動，並且搶先預告新春開運福袋內容，大年初一全台開賣。

新春活動期間於Mia C’bon單筆消費滿499元送龍年限定紅包袋1組（2入）；線上加入Mia C’bon LINE官方帳號，每日遊玩紅包刮刮樂，有機會得Apple Watch與百元購物金；於Ｍia C’bon官方IG測試過年生存指數，分享遊戲結果在個人社群平台參加抽獎，有機會抽中Switch遊戲機與精美好禮。2月29日前單筆購物滿499元上網登錄發票，抽質感好禮。單筆滿2,000元享免費宅配，年節送水果禮盒自己搭配，客製組裝禮盒包裝費用只要150元。

年菜預購首推Ｍia C’bon與十得私廚獨家合作，推出「迎春佛跳牆」，採用10種嚴選食材與10顆鮑魚熬煮，意喻十全十美，售價1,688元，購買即贈特製聯名保冷袋。另外還有日本和牛團圓鍋物/燒肉組、深紅鍋物龍蝦爆富海鮮火鍋組，在家煮火鍋美味升級還可以加入「群馬產肉厚甘味白菜」。另外，冬季日本各地盛產的品種草莓也不能錯過，即日起至2月20日福岡/熊本草莓買1送1。

為滿足顧客送禮需求，Mia C’bon今年引進進口禮盒商品高達300多款選擇，其中又以精緻代表的日本進口禮盒零食、米果、蛋糕、水果等佔總進口禮盒商品超過50％以上，連代購超夯的東京排隊名店「NY起司奶油脆餅」也引進上架。