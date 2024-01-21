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2024秋冬巴黎男裝周／藏傳佛教、希臘神話為靈感 亞洲時裝品牌融合街頭服飾與奢華感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
2024秋冬巴黎男裝周，來自韓國的Songzio、中國SANKUANZ詮釋出不同前輩品牌的亞洲時尚魅力，因此受到媒體與買手的矚目。圖／Songzio、SANKUANZ提供
2024秋冬巴黎男裝周，來自韓國的Songzio、中國SANKUANZ詮釋出不同前輩品牌的亞洲時尚魅力，因此受到媒體與買手的矚目。圖／Songzio、SANKUANZ提供

2024秋冬巴黎男裝周期間除了老牌的Yohji Yamamoto、ISSEY MIYAKE等日本品牌之外，來自韓國的Songzio、中國SANKUANZ詮釋出不同前輩品牌的亞洲時尚魅力，因此受到媒體與買手的矚目。像是Songzio這一季就結合希臘神話、反英雄概念來設計；設計師上官喆同名的SANKUANZ則向藏傳佛教取材，重新探討街頭服飾與奢華元素的並存。

Songzio自盜取天火的普羅米修斯獲得啟發，認為他雖然替人類開啟文明，但同時也終結了黑夜，並帶來混亂為啟發。使設計師聯想到「反英雄」人物的印象，於是這系列呈現出現代東方外觀，包括經典繭形、蝙蝠和鐘形輪廓，透過曲線和角度共存，創造出既銳角和圓潤的形體。Songzio同樣受到中世紀盔甲的影響，並再次採用招牌層疊式技巧，利用對稱和不對稱的剪裁，為這系列增添流動性和不完美感，靜止時具有雕塑感，運動時又流暢。來自韓國的以Songzio古代東方民俗故事中的反英雄為靈感，創造出高毛帽、毛皮手套、電鍍皮革腰帶、小牛毛桶狀包等配件。更與Reebok特別合作，推出包括運動鞋到寬鬆外套的前衛運動服系列。

SANKUANZ 2024秋冬系列整體輪廓其實是模仿了喇嘛們身穿袍子袈裟的樣態，右手臂自袍下伸出的線條，貫穿了所有的的設計。圖／SANKUANZ提供
SANKUANZ 2024秋冬系列整體輪廓其實是模仿了喇嘛們身穿袍子袈裟的樣態，右手臂自袍下伸出的線條，貫穿了所有的的設計。圖／SANKUANZ提供

藏傳佛教的聖山「岡仁波齊峰」則是SANKUANZ這季的主題，也是11年前品牌初創時的靈感，設計師上官喆藉此來凸顯古典主義與現代主義的微妙融合。就如同前述，可以看出2024秋冬系列整體輪廓其實是模仿了喇嘛們身穿袍子袈裟的樣態，右手臂自袍下伸出的線條，貫穿了所有的的設計。SANKUANZ融合漢族到藏族的民族服飾特色，將傳統藏袍立體剪裁成為外套、運動衫和夾克為系列重點，交領的設計讓人想起藏族哈達圍巾，透過現代感重新定義東方精神。連同使用的酒紅色、土棕色、橄欖色和寧靜藍，也都反映了早期東方宗教中對大自然崇敬之情。

Songzio 2024秋冬系列，採用招牌層疊式技巧，利用對稱和不對稱剪裁，凸顯靜止時具有雕塑感，運動時又流暢。圖／Songzio提供
Songzio 2024秋冬系列，採用招牌層疊式技巧，利用對稱和不對稱剪裁，凸顯靜止時具有雕塑感，運動時又流暢。圖／Songzio提供

SANKUANZ 2024秋冬系列使用的酒紅色、土棕色、橄欖色和寧靜藍，也都反映早期東方宗教中對大自然崇敬之情。圖／SANKUANZ提供􏲑􏱧􏲒􏱩􏲓􏲔􏰯􏲕􏲖􏲗􏲘􏱩􏲙􏲚􏲛􏲜􏲝
SANKUANZ 2024秋冬系列使用的酒紅色、土棕色、橄欖色和寧靜藍，也都反映早期東方宗教中對大自然崇敬之情。圖／SANKUANZ提供􏲑􏱧􏲒􏱩􏲓􏲔􏰯􏲕􏲖􏲗􏲘􏱩􏲙􏲚􏲛􏲜􏲝

SANKUANZ 2024秋冬系列將傳統藏袍立體剪裁成為外套、運動衫和夾克為系列重點，交領的設計讓人想起藏族哈達圍巾。圖／SANKUANZ提供
SANKUANZ 2024秋冬系列將傳統藏袍立體剪裁成為外套、運動衫和夾克為系列重點，交領的設計讓人想起藏族哈達圍巾。圖／SANKUANZ提供

Songzio 2024秋冬系列，採用招牌層疊式技巧，利用對稱和不對稱剪裁，凸顯靜止時具有雕塑感，運動時又流暢。圖／Songzio提供
Songzio 2024秋冬系列，採用招牌層疊式技巧，利用對稱和不對稱剪裁，凸顯靜止時具有雕塑感，運動時又流暢。圖／Songzio提供

Songzio 2024秋冬系列，採用招牌層疊式技巧，利用對稱和不對稱剪裁，凸顯靜止時具有雕塑感，運動時又流暢。圖／Songzio提供
Songzio 2024秋冬系列，採用招牌層疊式技巧，利用對稱和不對稱剪裁，凸顯靜止時具有雕塑感，運動時又流暢。圖／Songzio提供

設計師 運動 品牌

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