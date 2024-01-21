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倪妮、黃景瑜顛覆傳統 示範ECCO新鞋穿搭 清新又搶眼！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
ECCO因應新年而推出的「龍足鞋」以簡約幾何圖形勾勒出龍鱗精髓，裝飾在鞋身上，並找來倪妮（左）和黃景瑜（右）一同搶先演繹。圖／ECCO提供
ECCO因應新年而推出的「龍足鞋」以簡約幾何圖形勾勒出龍鱗精髓，裝飾在鞋身上，並找來倪妮（左）和黃景瑜（右）一同搶先演繹。圖／ECCO提供

在傳統文化裡，龍一直象徵吉祥徵兆且擁有無窮的生命力，因此ECCO因應新年而推出的「龍足鞋」以簡約幾何圖形勾勒出龍鱗精髓，裝飾在鞋身上，並找來倪妮和黃景瑜一同搶先演繹，一改印象中過年的傳統穿搭造型，使人眼睛為之一亮。

丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO特別以BIOM 2.1 X COUNTRY健步 2.1 越野鞋為原型，推出大中華區限定的「龍足鞋」，保留原有製鞋工藝及多項獨家創新技術，還將象龍鱗設計於鞋身，配上柔和粉彩色系，呈現清新春日感。不僅如此，ECCO更邀請到倪妮、黃景瑜穿上輕盈舒適的「龍足鞋」，演繹嶄新、活力飽滿的姿態。而且在色系上，男、女款分別推出3款不同色彩選擇，一改印象中過年應該要大紅配色，除基本白色，女款還同步推出抹茶綠、裸粉；男款則有橡果綠，還有百搭的深藍色。全系列整體鞋身以One Tone配色方式呈現，從鞋底、鞋面及鞋帶都採用相同色系設計，並搭配龍鱗紋路創造出鞋款的層次感，整體簡約卻一點都不簡單。

倪妮詮釋的ECCO女款BIOM 2.1 X COUNTRY健步2.1越野鞋，還同步推出抹茶綠、裸粉。圖／ECCO提供
倪妮詮釋的ECCO女款BIOM 2.1 X COUNTRY健步2.1越野鞋，還同步推出抹茶綠、裸粉。圖／ECCO提供

同為新年限定鞋履，Dr. Martens則以紅色與金色，重新演繹品牌經典1460八孔馬汀靴與Adrian流蘇樂福鞋。採用黑色Smooth Slice皮革打造，搭配龍紋鞋墊，將品牌標誌的車縫線換上喜慶紅色，延伸發展至馬汀靴AirWair鞋後標以及樂福鞋上的流蘇，為鞋款添加祥瑞之氣，象徵新年好運幸福隨行。而1460馬汀靴，更是加入金色細節點綴，鞋頭配有鐫刻龍形圖案的金屬裝飾，輔以刻有「龍」字的金色鞋帶吊飾與鞋眼，鞋舌則採用毛皮材質帶出質感。

Dr. Martens龍年限定Adrian流蘇樂福鞋，7,880元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens龍年限定Adrian流蘇樂福鞋，7,880元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens龍年限定1460八孔馬汀靴，8,680元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens龍年限定1460八孔馬汀靴，8,680元。圖／Dr. Martens提供

ECCO大中華地區限定女款BIOM 2.1 X COUNTRY健步2.1越野鞋，9,980元。圖／ECCO提供
ECCO大中華地區限定女款BIOM 2.1 X COUNTRY健步2.1越野鞋，9,980元。圖／ECCO提供

ECCO大中華地區限定女款BIOM 2.1 X COUNTRY健步2.1越野鞋，9,980元。圖／ECCO提供
ECCO大中華地區限定女款BIOM 2.1 X COUNTRY健步2.1越野鞋，9,980元。圖／ECCO提供

ECCO大中華地區限定男款BIOM 2.1 X COUNTRY健步2.1越野鞋，9,980元。圖／ECCO提供
ECCO大中華地區限定男款BIOM 2.1 X COUNTRY健步2.1越野鞋，9,980元。圖／ECCO提供

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