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輕旅行穿搭指南！必備HOKA都會休閒鞋、換上FILA甜美新裝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Welcome to My Playground幻遊世界早春系列，包含多款展現身型的短版露腰Baby T恤，搭配俐落工裝短褲或是垂墜感的降落傘褲款，創造多層次個性穿搭。圖／FILA提供
Welcome to My Playground幻遊世界早春系列，包含多款展現身型的短版露腰Baby T恤，搭配俐落工裝短褲或是垂墜感的降落傘褲款，創造多層次個性穿搭。圖／FILA提供

隨著春季到來，針對想要來場輕旅行的人們，運動品牌HOKA推出以環保材質設計的Transport休閒系列鞋款，讓人久走也不累。而FILA與人氣選秀節目「未來少女」的冠軍女團「GENBLUE幻藍小熊」合作，推出甜美風格Welcome to My Playground幻遊世界早春系列，整體洋溢充滿活力的歡樂氛圍。

FILA 與GENBLUE幻藍小熊合作推出幻遊世界 Welcome to My Playground早春系列，借助冠軍女團的人氣與魅力，演繹初春的甜美時尚樣貌。合作系列包含多款展現身型的短版露腰Baby T恤，搭配俐落工裝短褲或是垂墜感的降落傘褲款，創造多層次個性穿搭；牛仔丹寧系列亦有新款發表，包括的高腰短褲、Y2K拼接雙色寬褲以及百搭牛仔吊帶長裙，甜美與時尚並存，最後再穿上新款塗鴉小白鞋，替春季穿搭創造亮點。

為了忙碌的都市人也能輕鬆到戶外享受大自然，HOKA首次同時為日常通勤與戶外探索需求開創全新Transport產品系列鞋款。圖／HOKA提供
為了忙碌的都市人也能輕鬆到戶外享受大自然，HOKA首次同時為日常通勤與戶外探索需求開創全新Transport產品系列鞋款。圖／HOKA提供

為了忙碌的都市人也能輕鬆到戶外享受大自然，HOKA首次同時為日常通勤與戶外探索需求開創全新Transport產品系列鞋款 ，以PFC-Free防潑水系統，搭配Cordura®耐磨損、防撕裂材質製鞋面，並於鞋頭配置耐磨設計，前中後配置反光條。加上輕量EVA中底及Vibram® EcoStep天然橡膠黃金大底加強抓地力，可應付多變天氣及不同戶外地形。同時Transport GTX版本加入GORE-TEX Invisible Fit防水薄膜材質，維持輕量並具備高度透氣與快乾機能，更適合全天候使用。

FILA與人氣選秀節目「未來少女」的冠軍女團「GENBLUE幻藍小熊」合作，推出甜美風格Welcome to My Playground幻遊世界早春系列。圖／FILA提供
FILA與人氣選秀節目「未來少女」的冠軍女團「GENBLUE幻藍小熊」合作，推出甜美風格Welcome to My Playground幻遊世界早春系列。圖／FILA提供

HOKA全新Transport系列休閒鞋，4,980元。圖／HOKA提供
HOKA全新Transport系列休閒鞋，4,980元。圖／HOKA提供

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