懶人包／統一肉燥麵55元接受嗎？韓國「無人拉麵店」大流行 全台6品牌一次看

image source: FB／24h無人拉麵店-總部

文／劉又瑋

在韓國造成風潮的「24小時無人拉麵店」，去（2023）年8月被業者首度引進台灣之後，短短半年也陸續出現在全台各地，目前台灣北、中、南出現至少6個不同品牌的無人拉麵店，遍地開花不只吸引媒體、美食網紅報導分享，卻也讓網友好奇發問，店舖裡販售的統一肉燥麵，「不加料就要55元，大家能接受嗎？」這股後疫情時代的韓式無人經濟學，成為台灣消費市場最新話題。

全台首家韓國無人拉麵店 插旗桃園中壢引發朝聖潮

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，近一年「無人拉麵店」的聲量趨勢變化，在8月15日以前，只有台灣網紅分享韓國當地店鋪的零星討論，直到全台第一家「24h無人拉麵店」在桃園中壢中央大學旁開幕後，立刻創造大約1個月討論熱潮，期間吸引不少美食網紅朝聖，店家更在9月16日出現在電視新聞中，衝出近一年「無人拉麵店」單日最高聲量，總共214筆。

▲「無人拉麵店」近一年聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

至於「無人拉麵店」近一年熱門關鍵字，除了「韓國、無人」，還包括「美食、免費、小時、自助、機台、選擇、想去」等。

▲「無人拉麵店」近一年熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過YouTuber「默森夫妻」前往店家朝聖影片，可看出整間店完整保留許願便利貼牆、泡麵隔間等韓國元素，店內核心就是可烹煮湯麵、炸醬麵、義大利麵，3種類型泡麵的機台，自助吧則有6種配料與飲料可免費讓消費者添加、飲用，泡麵除了韓式，也有台灣泡麵可以選擇。體驗完畢後，「默森夫妻」的安森給出極佳好評，他認為24小時營業、價格不算太貴、飲料喝到飽又不限用餐時間，如果還是大學生，他深夜真的會騎車去吃。

無人拉麵店全台開花 網好奇：統一麵55元能接受？

從近一年「無人拉麵店」聲量趨勢變化圖發現，去年11月4日開始除了創始店開出分店，全台陸續多地有不同品牌的店舖出現，網路聲量累積至1月18日共有2,877筆，至今全台包括台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地都有類似店家，不過其中一間店內的泡麵售價，卻讓網友好奇上PTT發問，他想知道「統一肉燥麵不加料要55元，各位能接受嗎」？

對此，PTT鄉民普遍留言無法認同，他們認為「要吃袋裝泡麵，去買關東煮就有碗啦還能加料」、「不加料，那超商泡不就好了」、「去7-11買23的用超商熱水機」、「比什麼牛肉泡麵還盤吧」、「在家泡不好吃嗎」。雖然每個人接受程度不同，卻仍無法忽視這一股「無人拉麵店」商機正在發酵，以下《網路溫度計計》特別整理目前出現在市面上的各大品牌，供好奇網友有時間可以造訪：

韓熙恩24h無人拉麵店（全台首創）

創始店地址：桃園市中壢區五興路345號（近國立中央大學）

新竹新豐店：新竹縣新豐鄉民安街7號

桃園站前店：桃園市桃園區大同路94號

台北中山店：台北市中山區中山北路一段105巷8號

桃園經國店：桃園市桃園區經國路369號B1樓

高雄三民店：高雄市三民區大昌二路564號

24H韓金智能拉麵店（高雄首間）

地址：高雄市楠梓區大學東路147號（近國立高雄大學）

韓金湯匙無人拉麵店（台中首間）

地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄47號1樓（近東海大學）

麵屋日月-泡麵專門

地址：新竹市西大路426號

恩熹泡麵（台南首間）

地址：台南市東區育樂街39號（近國立成功大學）

遊盒麵

地址：台中市中區市府路113號

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月19日至2024年01月18日。