星巴克「買一送一」喝起來！只有2天、網嘆沒有星冰樂

農曆春節前的上班日進入倒數計時，為鼓舞廣大的上班族繼續撐下去，星巴克宣布於1月22、23日連續2天，推出「呼叫上班好夥伴．好友分享日」優惠活動；活動期間上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

在優惠品項方面，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、 維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克「買一送一」優惠活動的消息一出，便引發網友熱烈留言，「還是沒有星冰樂」、「誰懂小孩放假的痛苦啊！」、「買起來」，也有網友積極tag好友，開心揪喝。

要注意的是，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。