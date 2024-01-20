DIOR巴黎時裝周2024秋冬男裝 芭蕾男伶的華麗與日常
刻正舉行的巴黎時裝周期間，時尚品牌Dior選址於巴黎軍事學校（École Militaire）發表了2024-2025秋冬男裝。男裝總監Kim Jones從芭蕾舞者Rudolf Nureyev得到靈感啟發，除了以精細和服罩衫、芭蕾舞鞋為男士衣櫃帶來罕見的風格推薦，秀上並有品牌大使周杰倫、韓國男團Tomorrow x Together，以及創意音樂人Pharrell Williams到場出席。
DIOR男裝創意總監Kim Jones表示，本季著重於Dior時裝與高級訂製服間的「對比」，「猶如舞台上與幕後的差異，或如Rudolf Nureyev戲劇化人生與現實生活的差異。此次新作猶如芭蕾舞者與Dior歷史的相遇。」更精確來說，本次大秀合計發表60套男裝，其中40套為成衣（Ready to Wear）、20套為高級訂製服（Haute Couture），彼此間各有互通、巧妙關聯。
源自Saint Laurent聖羅蘭先生的裁縫工藝如整體剪裁的量體感，皺褶與貫穿全領口的設計，轉化成為了男裝語彙，Kim Jones首度為Dior設計的Oblique緹花夾克，則與迪奧先生的Bar Jacket相融、蛻變成更陽剛的輪廓。而如果說成衣的實穿性一如芭蕾舞者的日常，那麼舞台上的戲劇性、奢華與不羈，則以高級訂製服的繁複工藝令人驚豔與感動；像是一款銀色和服罩衫呼應了Rudolf Nureyev曾穿過的服飾，單製作便需耗費10名工匠共三個月時間，另外又像是1950年代的Dubussy晚裝禮服刺繡，則以更為陽剛、堅毅的氣息具現。
同時鞋款配件更是本季造型的延伸亮點，並同樣往返在紀律與浮誇的風格二元。以皮革結構結合絲綢聚酯纖維的單扣、B33 Ballerino瑪莉珍鞋靈感取自芭蕾舞鞋，展現了與成衣搭配的日常、討喜，芭蕾舞鞋則呼應了高級訂製服的戲劇性與誇飾，並搭配同樣出現在相機暨腰包的籐格紋、彩色長襪，讓男士化身踩著輕快步伐的法式芭蕾男伶，活出自我。
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