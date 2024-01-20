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DIOR巴黎時裝周2024秋冬男裝 芭蕾男伶的華麗與日常

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
韓星丁海寅（Jung Hae In）出席了日前Dior 2024秋冬男裝大秀。圖／Dior提供
韓星丁海寅（Jung Hae In）出席了日前Dior 2024秋冬男裝大秀。圖／Dior提供

刻正舉行的巴黎時裝周期間，時尚品牌Dior選址於巴黎軍事學校（École Militaire）發表了2024-2025秋冬男裝。男裝總監Kim Jones從芭蕾舞者Rudolf Nureyev得到靈感啟發，除了以精細和服罩衫、芭蕾舞鞋為男士衣櫃帶來罕見的風格推薦，秀上並有品牌大使周杰倫、韓國男團Tomorrow x Together，以及創意音樂人Pharrell Williams到場出席。

DIOR男裝創意總監Kim Jones表示，本季著重於Dior時裝與高級訂製服間的「對比」，「猶如舞台上與幕後的差異，或如Rudolf Nureyev戲劇化人生與現實生活的差異。此次新作猶如芭蕾舞者與Dior歷史的相遇。」更精確來說，本次大秀合計發表60套男裝，其中40套為成衣（Ready to Wear）、20套為高級訂製服（Haute Couture），彼此間各有互通、巧妙關聯。

源自Saint Laurent聖羅蘭先生的裁縫工藝如整體剪裁的量體感，皺褶與貫穿全領口的設計，轉化成為了男裝語彙，Kim Jones首度為Dior設計的Oblique緹花夾克，則與迪奧先生的Bar Jacket相融、蛻變成更陽剛的輪廓。而如果說成衣的實穿性一如芭蕾舞者的日常，那麼舞台上的戲劇性、奢華與不羈，則以高級訂製服的繁複工藝令人驚豔與感動；像是一款銀色和服罩衫呼應了Rudolf Nureyev曾穿過的服飾，單製作便需耗費10名工匠共三個月時間，另外又像是1950年代的Dubussy晚裝禮服刺繡，則以更為陽剛、堅毅的氣息具現。

同時鞋款配件更是本季造型的延伸亮點，並同樣往返在紀律與浮誇的風格二元。以皮革結構結合絲綢聚酯纖維的單扣、B33 Ballerino瑪莉珍鞋靈感取自芭蕾舞鞋，展現了與成衣搭配的日常、討喜，芭蕾舞鞋則呼應了高級訂製服的戲劇性與誇飾，並搭配同樣出現在相機暨腰包的籐格紋、彩色長襪，讓男士化身踩著輕快步伐的法式芭蕾男伶，活出自我。

Dior全新品牌大使周杰倫。圖／Dior提供
Dior全新品牌大使周杰倫。圖／Dior提供
搭配上Dior經典籐格紋的芭蕾舞鞋，演示了屬於Dior男子舞台性、戲劇、浮誇的風格一面。圖／Dior提供
搭配上Dior經典籐格紋的芭蕾舞鞋，演示了屬於Dior男子舞台性、戲劇、浮誇的風格一面。圖／Dior提供
男裝總監Kim Jones從芭蕾舞者得到啟發，形塑出本季橫跨成衣與高級訂製服的跨界組合，也俐落也浮誇。圖／Dior提供
男裝總監Kim Jones從芭蕾舞者得到啟發，形塑出本季橫跨成衣與高級訂製服的跨界組合，也俐落也浮誇。圖／Dior提供
本季Dior發表的60套男裝中有40套為成衣、20套為高級訂製服，展現了日常與戲劇性的二元參考。圖／Dior提供
本季Dior發表的60套男裝中有40套為成衣、20套為高級訂製服，展現了日常與戲劇性的二元參考。圖／Dior提供
以芭蕾舞鞋為靈感延伸而來的B33 Ballerino瑪莉珍鞋，本季有大量鮮豔色彩款式。圖／Dior提供
以芭蕾舞鞋為靈感延伸而來的B33 Ballerino瑪莉珍鞋，本季有大量鮮豔色彩款式。圖／Dior提供
Dior大秀場地位於巴黎知名的「軍事學校」，以中性、自信氣息對比上場域的陽剛，反差鮮明強烈。圖／Dior提供
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