手工採摘星空下的玫瑰 迪奧午夜玫瑰霜讓肌膚持續修復

女人用保養品，就是要對抗肌膚老化，各品牌也持續找尋新活性成分，讓肌膚能夠持續修護，找回青春活力。迪奧過往一直研究岡維拉玫瑰，透過科學數字分析，發現午夜時分摘取的岡維拉玫瑰，擁有更大的活性成分，因此全新推出迪奧精萃再生午夜玫瑰霜，適合夜間使用，讓肌膚在晚間能持續修復。

迪奧研究岡維拉玫瑰時發現，夜間會比白天，釋放更豐富的玫瑰活性成分，因此會選在午夜到清晨時分，由玫瑰花農在五月的星空下，手工細心摘採每朵午夜玫瑰，之後花瓣萃取物被送往實驗室，以專利三段式「離心電磁萃取技術」萃取出最珍稀的午夜玫瑰萃取，並與玫瑰胜肽複合物結合，打造出全新的午夜玫瑰胜肽複合物，加入在迪奧精萃再生午夜玫瑰霜之中。

為了找出最佳黃金效果，迪奧精萃再生午夜玫瑰霜經歷近900小時，182次的測試，搭配8道溫控萃煉製程、8重推進滲透科技，呈現出獨特的雙相質地，薄塗可以快速吸收，厚敷可以讓肌膚加強修護力，每天睡前保養時，擦上迪奧精萃再生午夜玫瑰霜，在早上起床時分，肌膚彷彿睡滿8小時，散發出健康活力。

呼應迪奧的高訂氣質，採用午夜藍瓶身，並鑲嵌迪奧羅盤玫瑰的經典符碼，並採用填充式包裝，可以單獨購買填充瓶。

使用點可在精華液之後，將午夜玫瑰霜在手心溫熱，再以手掌輕覆雙頰並深呼吸8秒鐘，感受岡維拉玫瑰的療癒香氣，之後塗抹於臉部與頸部，每周也能進行1～2次的厚敷，快速舒緩肌膚的疲憊感。