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OMEGA新款Mini Trésor腕表系列 讓美好閃亮時刻發生

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導

新一年的開始，需要新的願望、計畫，也需要新事物的湧現帶來希望。歐米茄（OMEGA）推出新款Mini Trésor腕表系列，以迷你尺寸、豐富配色與輕快的造型感，纖巧問世。

Mini Trésor腕表反應了大時代追求隨身、行動、活力的需求，全新Mini Trésor系列採取了26毫米的表殼，完全回到20世紀初女表初次問世像是手上珠寶的量體。全系列共有精鋼、「月光金」18K Moonshine™金兩種材質，並搭配單圈或雙圈表帶，其中雙圈款像是精鋼搭配米白色Grand Feu大明火琺瑯與雙圈金色Novonappa皮表帶或飾有菱形格紋的雙圈漆黑小牛皮表帶，另一款雙圈款式則為紅色表帶。

最高單價款式則為18K Moonshine™金表殼、表盤搭配黑色緞帶表帶與，同時表耳再以不對稱的方式鑲嵌鑽石，宛如一個轉動的時光漩渦，在每次手腕自然翻轉之際，帶來幸運與創意，讓美好、時時刻刻發生。

OMEGA推出全新Mini Tresor系列表款，訂價自15萬5000元至31萬3000元不等。圖／OMEGA提供
OMEGA推出全新Mini Tresor系列表款，訂價自15萬5000元至31萬3000元不等。圖／OMEGA提供
18K Moonshine™金、流暢的表殼線條、菱格紋皮帶，賦予了Mini Tresor多變的時尚造型。圖／OMEGA提供
18K Moonshine™金、流暢的表殼線條、菱格紋皮帶，賦予了Mini Tresor多變的時尚造型。圖／OMEGA提供
OMEGA推出全新Mini Tresor系列表款，並帶來單圈、雙圈表帶，鑲鑽、無鑽的豐富配置。圖／OMEGA提供
OMEGA推出全新Mini Tresor系列表款，並帶來單圈、雙圈表帶，鑲鑽、無鑽的豐富配置。圖／OMEGA提供
金屬表扣上並有OMEGA的希臘字母符號。圖／OMEGA提供
金屬表扣上並有OMEGA的希臘字母符號。圖／OMEGA提供

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