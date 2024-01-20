OMEGA新款Mini Trésor腕表系列 讓美好閃亮時刻發生

新一年的開始，需要新的願望、計畫，也需要新事物的湧現帶來希望。歐米茄（OMEGA）推出新款Mini Trésor腕表系列，以迷你尺寸、豐富配色與輕快的造型感，纖巧問世。

Mini Trésor腕表反應了大時代追求隨身、行動、活力的需求，全新Mini Trésor系列採取了26毫米的表殼，完全回到20世紀初女表初次問世像是手上珠寶的量體。全系列共有精鋼、「月光金」18K Moonshine™金兩種材質，並搭配單圈或雙圈表帶，其中雙圈款像是精鋼搭配米白色Grand Feu大明火琺瑯與雙圈金色Novonappa皮表帶或飾有菱形格紋的雙圈漆黑小牛皮表帶，另一款雙圈款式則為紅色表帶。