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黃金周東京旅遊恐敗興？ 過來人曝「像過年的台北」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本黃金周時不少日本民眾安排旅遊。圖為東京淺草寺。歐新社
日本黃金周時不少日本民眾安排旅遊。圖為東京淺草寺。歐新社

台灣虎航日前舉辦促銷活動，有網友買到飛東京羽田的2099元單程機票，付錢後才發現是日本黃金周第一天，在Dcard論壇急問「484要認賠了，至少no show還可以退機場稅500元，還是要衝一波？」其他網友表示，黃金周去東京其實不會敗興，「櫻花季才真的是超多人」。

日本民眾多利用黃金周期間安排旅遊，可預期景點人山人海。網友紛紛提供建議，「快看住宿」、「認賠吧，住宿價格會嚇死你，旅遊品質也不好」、「如果是我應該會取消機票，好不容易可以出國，如果都是人，吃什麼都要排隊，去哪裡都是人頭，玩起來應該會打折扣」。

也有過來人表示，「我曾經黃金周去過，自己的感覺是東京市區沒什麼人很舒服，但是也會有一些店家休息，大概就像過年的台北市一樣，大家都返鄉了。但如果要去東京迪士尼之類的，就還是考慮改期喔」、「我去年也剛好買到黃金周第一天玩到黃金周結束，跟平常日本差不多真的沒有比較多人，也幾乎都有開沒有休息，只有去鎌倉爆多人，日本人都跑去郊外玩了」。

有網友說，「避開熱門觀光景點的話，不會人山人海。東京的日本人黃金周很多會往外縣市跑」、「黃金周期間，東京人都去北海道」、「我第一次去日本就是黃金周，完全超不塞，地鐵空空，有名拉麵也不用排隊，黃金周東京市區沒啥人，都去郊區玩囉，如果你想去郊區，就假期結束前一天再去就好，因為他們要回去上班」、「黃金周沒什麼問題啊，反而因為是當地旅遊旺季，不會像過年一樣店都沒開，也會有一些飯店行程促銷的」。

黃金周 東京 日本

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