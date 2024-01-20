兩日限定盛宴！台南遠東「麟式饗宴」Ｘ日本秩父威士忌

2024年開春，台南遠東香格里拉特邀廚藝總監劉冠麟，1月27日、28日於「醉月樓」呈現獨具匠心的上海美食哲學「麟式饗宴」，以15道經典佳餚搭配3款日本秩父威士忌，以優美的五感體驗，盡情沉浸在美酒佳餚間。兩場晚宴，限量席次，每人2,988元+10%。

想吃到遠東香格里拉廚藝總監劉冠麟(Eddie)的佳餚，若不是名門政要等座上賓，就得在全球香格里拉酒店所舉辦的老饕級私廚餐會，才能一嘗美味。鑽研廚藝近四十年，他對於中華美食如數家珍；Eddie的精湛廚藝也受到法國知名三大美食協會的肯定；他常以獨到見解，多次引領中式餐飲話題，同時引進全聚德、便宜坊、厲家菜等知名餐飲美食節。

秩父蒸餾所創辦人－肥土伊知郎 (Akuto Ichiro) 成長於製酒世家，對釀造擁有深厚的情感，在埼玉縣秩父市獨立打造秩父蒸餾所，產量小而質精，出產的威士忌令人驚艷，2021年榮獲Drink International主辦「世界50大最受推崇的威士忌品牌」第九名的肯定。

為了製作高品質的威士忌，其使用罕見的水楢木製發酵槽（日本獨有橡木），並堅持以需耗費大量人力且生產量少的傳統技術「地板發芽」（Floor malting），使原料的大麥發芽，製作成麥芽，在未經冷凝過濾、未用焦糖上色的威士忌，加入冰塊後，穀物口感微甜、香氣細緻。

此次盛會，「秩父」特別獻上三款經典威士忌，分別為白葉(Ichiro’s Malt and Grain)、綠葉(Ichiro’s Malt_Double Distilleries)與金葉(Ichiro’s Malt_MWR_Blended Malt Whisky )，口感由清爽至醇厚。

這場「麟式饗宴」也端出高檔且經典的上海菜，首先是精緻六首碟，以一菜一道呈現六種風味別具的開胃前菜。主菜則包含上海菜系濃油赤醬代表上海鮑魚紅燒肉，功夫料理清燉蟹粉獅子頭，還有主廚獨門招牌松茸蟹粉焗蟹蓋等共15道，完美演繹Eddie爐火純青的精湛廚藝。

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