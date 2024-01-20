快訊

113學測數學A／ 比前2年難、題目活...向量題型多 需用較多觀念解

2024年「3生肖」一鳴驚人！猴感情有斬獲、鼠投資有成、第一名不斷突破高峰

到好市多開心折抵「好多金」 苦主忘1件事扼腕嘆：無法兌獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩日限定盛宴！台南遠東「麟式饗宴」Ｘ日本秩父威士忌

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台南遠東香格里拉飯店為台南至高地標，樓高38層，頂樓的「醉月樓」餐廳，低調優雅，可360度眺望全市美景，飽覽府城風華。圖/台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉飯店為台南至高地標，樓高38層，頂樓的「醉月樓」餐廳，低調優雅，可360度眺望全市美景，飽覽府城風華。圖/台南遠東香格里拉提供

2024年開春，台南遠東香格里拉特邀廚藝總監劉冠麟，1月27日、28日於「醉月樓」呈現獨具匠心的上海美食哲學「麟式饗宴」，以15道經典佳餚搭配3款日本秩父威士忌，以優美的五感體驗，盡情沉浸在美酒佳餚間。兩場晚宴，限量席次，每人2,988元+10%。

想吃到遠東香格里拉廚藝總監劉冠麟(Eddie)的佳餚，若不是名門政要等座上賓，就得在全球香格里拉酒店所舉辦的老饕級私廚餐會，才能一嘗美味。鑽研廚藝近四十年，他對於中華美食如數家珍；Eddie的精湛廚藝也受到法國知名三大美食協會的肯定；他常以獨到見解，多次引領中式餐飲話題，同時引進全聚德、便宜坊、厲家菜等知名餐飲美食節。

秩父蒸餾所創辦人－肥土伊知郎 (Akuto Ichiro) 成長於製酒世家，對釀造擁有深厚的情感，在埼玉縣秩父市獨立打造秩父蒸餾所，產量小而質精，出產的威士忌令人驚艷，2021年榮獲Drink International主辦「世界50大最受推崇的威士忌品牌」第九名的肯定。

為了製作高品質的威士忌，其使用罕見的水楢木製發酵槽（日本獨有橡木），並堅持以需耗費大量人力且生產量少的傳統技術「地板發芽」（Floor malting），使原料的大麥發芽，製作成麥芽，在未經冷凝過濾、未用焦糖上色的威士忌，加入冰塊後，穀物口感微甜、香氣細緻。

此次盛會，「秩父」特別獻上三款經典威士忌，分別為白葉(Ichiro’s Malt and Grain)、綠葉(Ichiro’s Malt_Double Distilleries)與金葉(Ichiro’s Malt_MWR_Blended Malt Whisky )，口感由清爽至醇厚。

這場「麟式饗宴」也端出高檔且經典的上海菜，首先是精緻六首碟，以一菜一道呈現六種風味別具的開胃前菜。主菜則包含上海菜系濃油赤醬代表上海鮑魚紅燒肉，功夫料理清燉蟹粉獅子頭，還有主廚獨門招牌松茸蟹粉焗蟹蓋等共15道，完美演繹Eddie爐火純青的精湛廚藝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南遠東香格里拉醉月樓邀請劉冠麟親獻經典雋永上海佳餚、搭佐全球最受讚譽日本秩父威士忌。圖/台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉醉月樓邀請劉冠麟親獻經典雋永上海佳餚、搭佐全球最受讚譽日本秩父威士忌。圖/台南遠東香格里拉提供

美食 上海 香格里拉

延伸閱讀

去年日本觀光消費總額創新高 台灣人貢獻7786億元居冠

歷經兩次失敗…日本登月成功 全球第5國

JAXA：日本登月成功 太陽能電池未發電

日本通膨攀41年來最高 日銀寬鬆政策暫不急著退場

相關新聞

去年日本觀光消費總額創新高 台灣人貢獻7786億元居冠

去年全球湧現疫後旅遊潮，日本也成為最熱門國家，根據日本政府最新統計，去年外籍遊客赴日恢復疫情前8成，觀光消費總額創新高，...

整理包／2024文化成年禮金完整使用攻略 14大QA一次查

首次常態化16-22歲文化成年禮金登場，今年約有150萬名16-22歲青年具有領用資格。文化部表示，16-22歲青年快安...

春節連假國旅訂房率4成 僅1縣市逾7成、花東也只有4成

春節7天連續假期將至，不少人已規畫國內外旅遊行程。根據交通部觀光署截至1月9日統計，前6日平均訂房率約40.65%，與去...

接棒24小時書店！誠品松菸全新改裝 20日將試營運

接棒24小時書店的誠品生活松菸，改裝後將於明（20)日試營運。不但書量擴大3倍與敦南書店相當，還有百米大面積落地窗景串連...

常態化文化成年禮金上路 陳建仁：很想回到16歲

選在寒假第1天，文化部開放發放16-22歲青年的文化成年禮金，行政院長陳建仁說他的外孫女高二，「我會催她快點領。」他並幽...

OMEGA新款Mini Trésor腕表系列 讓美好閃亮時刻發生

新一年的開始，需要新的願望、計畫，也需要新事物的湧現帶來希望。歐米茄（OMEGA）推出新款Mini Trésor腕表系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。