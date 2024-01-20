僅剩30甕！米其林一星雅閣「佛跳牆」 連盛湯也講究

台北文華東方酒店米其林一星雅閣中餐廳，即起推出年節限定「佛跳牆」，以及手工年糕禮盒。其佛跳牆用料紮實、講究工序，僅限100甕，開賣不久已售出七成；此外，年節期間雅閣將以套餐為主，除夕夜於去年11月即已訂滿，初一、初二預定約九成，初三至初六有八成滿，預約得趁早。

連續6年獲台北米其林一星榮耀的「雅閣」中餐廳，今年特別推出年節限定版「極品佛跳牆」，主廚鄭國雄選用比土雞成本高出一倍的三黃雞熬清雞湯，約6~8小時後，再放入過水、烤過的金華火腿，以及北海道元貝等，再熬6小時。「高成本選用三黃雞，是因其有特殊香氣。金華火腿與元貝先烤再熬湯，則是要逼出香氣」。

主廚鄭國雄講究食材、工法，像是鮑魚選用歐洲的六頭鮑，也得先以清雞湯燉2小時，蹄筋須先入油清炸鎖住膠質與甜味，還有飽滿的花菇，珍貴的花膠、官燕，各有流程與時間。「官燕不像坊間用熱水泡，而是冷水泡上2~3天，去掉乾草味，保有口感脆度」，主廚也建議，「外帶覆熱時，官燕最後再放，不宜久煮」。

這道「極品佛跳牆」耗時費工，湯頭看似清爽卻層次豐厚，每一口都能感受到濃韻膠質，讓人回味無窮。主廚鄭國雄說，很多人以為佛跳牆是湯品，其實不然，「主要是吃料」，因此，他連盛湯也講究，「先撈起食材，再盛湯。免得亂勺一通，雞皮肉分離、食材破損、湯汁變得混濁」。

「極品佛跳牆」每份13,888元，可供6人享用，目前僅剩約30組。此外，另有年節限定、純手工製作的「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」，每盒2,880元。

台北文華東方酒店今年的年菜，也以喜慶的紅色、象徵「大展鴻圖」的蟹為主角，像是鮮香的「XO醬炒如意龍蝦球」、外型鮮活如魚「年年有餘」的金魚帶子餃，還有紅黃椒點綴、色彩喜慶卻不辣口的「鴛鴦剁椒蒸青斑柳」，有長壽之意的伊麵以雞湯悶煮，再淋上蟹肉、蛋白、蟹黃等豐美芡汁的「鴻圖蟹肉燴伊麵」等。

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