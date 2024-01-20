和動物瘋玩、住房兼算命！盤點7家飯店迎春優惠專案

即將迎來寒假與春節，計畫在國內玩，也有許多新方案。飯店業者除了端出優惠，還有各種體驗，像是與動物們無限瘋玩、或是請來命理大師算算新年運勢，還有主題房、龍年裝置等，創新拍照打卡熱點。

關西六福莊館內最受歡迎的人氣動物明星，如福豚寶寶、羊駝、黑皮羊、河馬、狐獴家族們，都準備好陪伴大小朋友們度假，園區有超人氣動物互動、非洲藝人表演、生態導覽及創意手作等活動與體驗，外加超狂CP價，平日雙人入住剛果藍天房、含早餐及六福村兩日門票及體驗，「無限FUN瘋玩」專案價8,999+10%(原價35,662元起)。

宜蘭綠舞國際觀光飯店全新品牌「擼らら Sweets」貓咪甜點店也正式開幕，除了甜點及飲品，還有眾多可愛貓咪撒嬌互動超療癒。即日起至6/30推出「擼らら Sweets森友會」一泊二食住房專案，四人入住平均每人2,897元起。飯店也專為16歲以上旅客引進虛擬高爾夫新設施，住客體驗優惠每場三人體驗一小時700元。

甲辰木龍年即將到來，長榮鳳凰酒店(礁溪)與命理專家雨揚老師合作推出「十來運轉住房專案」，即日起至4/15，入住即可獲得雨揚老師親算詳批、提點十年大運的個人命書，並親選專屬財神開運貼搭配能量瑪瑙紫水晶，旅行也為新年添好運。開運專案價每房每晚13,888元起。

北投大地酒店即日起推出兩款住房專案，「龍Time No See」專為曾經住過大地酒店的旅客量身訂做，2月底前不分平假日，只要核對資訊為「回流客」，即禮遇加贈餐飲抵用金1,688元，還有機會免費房型升等。「FUN寒假∼孩要玩」則鎖定親子客，同行孩童每位現折房價1,000元，每房最多可折抵至3,000元，須出示證件。館內喜歡西餐廳同步推優惠，2/7前周一至周四午餐及晚餐時段， 同行第二位半價。

板橋凱撒大飯店1/22至2/17推出新春「龍吟虎嘯」住房專案，入住每晚4,700元起，含隔日早餐，專案贈獨家限定「龍兄虎弟」新春禮，以及27樓行政酒廊的專屬禮遇。飯店內大廳復刻香港街邊霓虹燈招牌的城市風情，營造出濃厚港式春節氛圍。

來到南台灣，統一墾丁2/8~2/13海洋主題雙人房一泊一食7,088元、一泊二食7,888元起，三天兩夜17,000元起，每日訂房達五間以上，每房再省1,000元。海洋主題房可享受沉浸式假期，曬暖陽、暢玩水陸設施，園區也定時提供大街接駁、舉辦迎財神、抽紅包及小夜市活動，隔天可往最南端走春迎好運。

義大皇家酒店即日起至3/31提供多種住宿方案，「玩樂瘋義大」含早餐及義大遊樂世界成人票2張，優惠價4,999元起。飯店加碼只要出示「1～3月任一演唱會票根」或是與「黃色小鴨Rubber Duck」之合照，即可享升等至面對摩天輪美景的豪華家庭房。