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1.2kg肉送到家！過年宅家開涮 王品旗下3鍋物拼外帶 

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
聚日式鍋物豪華海陸聚四人套餐，肉量達1.2公斤，除了能大啖和牛外還附有豐盛海鮮。圖/王品提供
聚日式鍋物豪華海陸聚四人套餐，肉量達1.2公斤，除了能大啖和牛外還附有豐盛海鮮。圖/王品提供

過年圍爐吃鍋最對味，王品集團旗下「聚日式鍋物」、「旬嚐」及「青花驕」各推外帶年菜組合。品牌預估，火鍋年菜外帶，能助攻年節業績增加3.5%。 

年前不用搶訂位，王品最新頂級火鍋「旬嚐」即日起到2/15，限量開賣外帶年菜，共有頂級龍蝦海陸、頂級和牛、精緻海陸及精緻牛豚等四款套餐選擇，內含波士頓龍蝦、澳洲純血和牛、日本F1國產牛、美國Prime翼板牛、西班牙伊比利豬梅花等多樣主餐豐盛組合，加上白玉花枝蝦滑、黑玉墨魚滑、蟳絲魚豆腐等小品，兩人套餐三千元起。

「聚日式鍋物」即日起到2/24，準備雙人海陸雪花豬、雙人海陸雪花牛套餐、頂級肉肉聚四人套餐及豪華海陸聚四人套餐，鐵粉們可到全台26家門店外帶，一站式買足。其中，豪華海陸聚四人套餐主餐有極上霜降和牛、雪花牛、雪花豬，肉量重達1.2公斤，還能吃到極鮮魚片、蝦貝拼盤，份量超霸氣。雙人外帶餐1,298元起。

網路票選第一精品火鍋「青花驕」，1/22-2/29推出雙人青饗宴外帶年菜套餐，提供青花椒麻辣鍋、酸菜白肉鍋兩款湯底選擇。主餐肉類有牛培根與特選板腱牛、帶皮豬五花與特選豬梅花任選一款選擇。不吃牛的顧客，可以選酸菜白肉鍋搭配豬肉組合，同樣能吃得盡興。副食則有青花椒貢丸、鮮蝦滑、手感拉麵，小家庭不用出門排隊，在家也可輕鬆開鍋解饞。雙人1,199元、四人套餐3,188元。

頂級肉肉四人聚外帶套餐，不用三千元，就能品嚐極上霜降和牛美味。圖/王品提供
頂級肉肉四人聚外帶套餐，不用三千元，就能品嚐極上霜降和牛美味。圖/王品提供
青花驕貼心為小家庭，設計雙人青饗宴外帶年菜套餐。圖/王品提供
青花驕貼心為小家庭，設計雙人青饗宴外帶年菜套餐。圖/王品提供

套餐 豬肉 年菜

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