整理包／2024文化成年禮金完整使用攻略 14大QA一次查

首次常態化16-22歲文化成年禮金登場，今年約有150萬名16-22歲青年具有領用資格。文化部表示，16-22歲青年快安裝文化幣APP，今天上午8時已開放領用。此外，去年18-21歲成年禮金也將可持續使用到6月30日。提醒所有符合資格的青年朋友，千萬別忘了領用。

問：文化成年禮金是什麼？

答：針對16-22歲青年，每人發放1200點文化幣，1點等於1元，可用於看表演、看展覽、看國片、買書、買文創或工藝品等藝文消費折抵，領取使用期間自2024年1月20日至2024年12月31日止。

問：領取資格？

答：出生日期在2002年1月1日至2008年12月31日的16-22歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等。

問：使用期限？

答：2024年1月20日至2024年12月31日止。

問：2023年已領過文化成年禮金，2024年領取文化成年禮金時是否需再次進行身分驗證？

答：為確認領取者身分之正確性，仍需再次輸入身分證字號或居留證號、健保卡號、出生年月日、居住地址及戶籍地址等資訊進行驗證，符合資格者方可領取。

問：哪裡可以消費？

答：最HOT活動提供上映中的國片、獨立書店、表演節目（青年席位）及各項優惠資訊，並主動推播在地藝文活動，尋找藝文活動免煩惱。此外，藝文消費地圖搜尋引擎，一鍵輕鬆探索周邊文化成年禮金消費點。

問：怎麼在實體店家使用？

答：找到貼有「本店／本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費方式包含：

1、我的帳戶點選「掃碼」，掃描藝文消費點QR Code，輸入文化幣金額，即可完成折抵。每次使用以1點為單位。

2、我的帳戶點選「付款碼」，輸入文化幣金額，出示QR Code給藝文消費點掃描，即可完成折抵。

3、領取紙本QR Code者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QR Code帶到藝文消費點使用，使用不找零。

問：如何購買展演票券及訂購青年席位？有哪些優惠？

答：1、由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用文化成年禮金／文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。

2、表演藝術（不含流行音樂）青年席位優惠方案，包含視線優良區域但價格易於入手的專屬「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」，每場次限量優惠，購票不限張數，但須以文化幣折抵至少100點。

3、使用文化幣購買青年席位或表演藝術票券，折抵100點以上，每張票券可加碼回饋100點，每人回饋最高1200點。

問：怎麼買國片電影票？有哪些優惠？

答：1、掃描電影院QR Code，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QR Code給電影院掃描即完成折抵。

2、在2024年2月29日前，多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。

問：如何獲得獨立書店點數回饋？

答：在「書店及相關圖書銷售據點（適用點數放大專案）」的藝文消費點消費，使用文化幣2點馬上加贈1點（例如使用600點便可加贈300點），每人回饋最高600點，最多可將文化成年禮金1200點放大為1800點。

問：單筆消費滿200點立即抽獎？

答：使用文化幣消費單筆滿200點就即立即抽獎，抽獎次數不限（例如單次使用400點即抽獎2次），結果將於系統馬上呈現並立即可用。

問：邀請新朋友領取文化成年禮金享回饋？

答：1、已領取文化成年禮金的青年，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

2、「我的帳戶」左上方點選「會員條碼」，分享自己的邀請碼給朋友，並由朋友於領取文化年禮金時輸入邀請碼完成領取，邀請者即可獲得回饋。

問：如何使用電子支付進行付款？

答：文化幣首波與全支付、全盈+PAY、icash PAY合作，消費使用文化幣不足餘額，除了以現金方式支付外，可以直接在APP點選電子支付圖示，開啟電子支付進行付款。電子支付並陸續推出文化幣專屬優惠。

問：沒有手機、網路也可以使用文化成年禮金？

答：請聯繫客服提出申請紙本QR code，電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw ，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR code帶至藝文消費點使用，紙本QR code可分次列印、使用。

問：使用注意事項？

答：1、成年禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費。

2、退換貨依照店家規定辦理。

3、一人限領一次。

4、2024年12月31日前使用完畢，逾期失效。

5、不得用於餐飲相關消費。

資料來源／文化部提供