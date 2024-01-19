全世界第二站獨厚台灣！瑞士骨董級精品 限時限定開秀

由於知識、技能的傳遞總是越來越珍稀，修復古物也是近年各文化領域皆高度重視的議題。源自瑞士Fluerier的高級鐘表品牌帕瑪強尼（Parmigiani）與高登鐘表合作，將一款透過十名頂級工匠通力合作的珍貴骨董懷表於台灣呈現，不僅重現一段品牌歷史，更是瑞士以外全世界首現、獨厚台灣。

1996年創立的帕瑪強尼（Parmigiani）或許不是瑞士最「老字號」的廠家，卻是當今世界上瑞士頂級鐘表頂級品牌之一，也是certification fleurier認證的倡議者之一。品牌除了曾在2006年與超跑Bugatti推出直立式筒狀長動能機芯，即便15年後的今日、依然前衛，展現品牌在維持傳統、天馬行空的雙重DNA。

2021年時，為慶祝25周年帕瑪強尼（Parmigiani）開啟了一項大膽計劃：將一款由創辦人Michel Parmigiani收藏、製表名匠Louis-Elisée Piguet所打造的大自鳴（Grand Stike）骨董懷表修復完成。編號5802手上鍊機芯除了可透過音聲報時，並具備可開啟或關閉三問報時功能的「大自鳴」功能。為此表廠邀請十位在瑞士被視為「金手指」等級的工藝名家，集結鏈條鍛造、琺瑯面盤、表殼精修、打磨修飾、...等工藝，讓這只骨董懷表重新面世，成為今日眼前的La Rose Carrée方形玫瑰懷表。

La Rose Carrée方形玫瑰懷表最大賣點要數64毫米、雙重獵表套殼的表面呈現了以「黃金比例」的深藍色玫瑰圖案，華麗、古典而魔幻。而雙面獵表由於邊緣具弧度、尺寸超過60毫米，所以燒製過程份外困難。5802手上鍊機芯的大自鳴功能可在平時關閉，同時機芯還有防誤觸的鎖定機制，一旦開啟操作時，機芯將以不同的音聲組合，敲擊出時（小時）、刻（15分）與分鐘，展現出傳承自中古世紀的絕藝。值得一提的是：懷表修復完成後更為首度離開瑞士，首站即抵達台灣，更凸顯其珍貴、錯過不再。

以此為靈感，帕瑪強尼同時推出五只面盤各異的「Les Roses Carrées 大明火系列」腕表，結合三問報時功能與大明火琺瑯工藝，本次並有「Rosa Alba三問報時腕表」與「Rosa Cosmica三問報時腕表」兩款特別來台展出，表款皆為全世界各一只、獨一無二，其中黃色面盤意味了樹葉落下的色彩，而另一款深咖啡色則模仿樹幹的深邃，各自孕育強韌的生命力，並都具備大自鳴與三問報時功能。「Parmigiani Fleurier永恆機械藝術展」已由即日起開展，可親洽高登鐘表台北老爺形象店，亦或電洽02-2563-3538、提前預約鑑賞。