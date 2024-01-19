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全世界第二站獨厚台灣！瑞士骨董級精品 限時限定開秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
帕瑪強尼的「Les Roses Carrées大明火系列」腕表，結合三問報時功能與大明火琺瑯工藝，表款皆為全世界各一只、獨一無二。圖／高登鐘表提供
帕瑪強尼的「Les Roses Carrées大明火系列」腕表，結合三問報時功能與大明火琺瑯工藝，表款皆為全世界各一只、獨一無二。圖／高登鐘表提供

由於知識、技能的傳遞總是越來越珍稀，修復古物也是近年各文化領域皆高度重視的議題。源自瑞士Fluerier的高級鐘表品牌帕瑪強尼（Parmigiani）與高登鐘表合作，將一款透過十名頂級工匠通力合作的珍貴骨董懷表於台灣呈現，不僅重現一段品牌歷史，更是瑞士以外全世界首現、獨厚台灣。

1996年創立的帕瑪強尼（Parmigiani）或許不是瑞士最「老字號」的廠家，卻是當今世界上瑞士頂級鐘表頂級品牌之一，也是certification fleurier認證的倡議者之一。品牌除了曾在2006年與超跑Bugatti推出直立式筒狀長動能機芯，即便15年後的今日、依然前衛，展現品牌在維持傳統、天馬行空的雙重DNA。

2021年時，為慶祝25周年帕瑪強尼（Parmigiani）開啟了一項大膽計劃：將一款由創辦人Michel Parmigiani收藏、製表名匠Louis-Elisée Piguet所打造的大自鳴（Grand Stike）骨董懷表修復完成。編號5802手上鍊機芯除了可透過音聲報時，並具備可開啟或關閉三問報時功能的「大自鳴」功能。為此表廠邀請十位在瑞士被視為「金手指」等級的工藝名家，集結鏈條鍛造、琺瑯面盤、表殼精修、打磨修飾、...等工藝，讓這只骨董懷表重新面世，成為今日眼前的La Rose Carrée方形玫瑰懷表。

La Rose Carrée方形玫瑰懷表最大賣點要數64毫米、雙重獵表套殼的表面呈現了以「黃金比例」的深藍色玫瑰圖案，華麗、古典而魔幻。而雙面獵表由於邊緣具弧度、尺寸超過60毫米，所以燒製過程份外困難。5802手上鍊機芯的大自鳴功能可在平時關閉，同時機芯還有防誤觸的鎖定機制，一旦開啟操作時，機芯將以不同的音聲組合，敲擊出時（小時）、刻（15分）與分鐘，展現出傳承自中古世紀的絕藝。值得一提的是：懷表修復完成後更為首度離開瑞士，首站即抵達台灣，更凸顯其珍貴、錯過不再。

以此為靈感，帕瑪強尼同時推出五只面盤各異的「Les Roses Carrées 大明火系列」腕表，結合三問報時功能與大明火琺瑯工藝，本次並有「Rosa Alba三問報時腕表」與「Rosa Cosmica三問報時腕表」兩款特別來台展出，表款皆為全世界各一只、獨一無二，其中黃色面盤意味了樹葉落下的色彩，而另一款深咖啡色則模仿樹幹的深邃，各自孕育強韌的生命力，並都具備大自鳴與三問報時功能。「Parmigiani Fleurier永恆機械藝術展」已由即日起開展，可親洽高登鐘表台北老爺形象店，亦或電洽02-2563-3538、提前預約鑑賞。

「Les Roses Carrées大明火系列」腕表以五種不同顏色琺瑯面盤，模擬了自然中的五種珍貴情境。圖／高登鐘表提供
「Les Roses Carrées大明火系列」腕表以五種不同顏色琺瑯面盤，模擬了自然中的五種珍貴情境。圖／高登鐘表提供
La Rose Carrée方形玫瑰懷表是在修復完成後首度離開瑞士，並於台灣展出至2月29日為止。圖／高登鐘表提供
La Rose Carrée方形玫瑰懷表是在修復完成後首度離開瑞士，並於台灣展出至2月29日為止。圖／高登鐘表提供
於1898至1904年間打造的5802手上鍊三問大自鳴機芯，機板上並有手工鐫刻的La Rose Carrée圖案。圖／高登鐘表提供
於1898至1904年間打造的5802手上鍊三問大自鳴機芯，機板上並有手工鐫刻的La Rose Carrée圖案。圖／高登鐘表提供
本次表展並展出（左至右）Tonda PF Xiali Calendar夏曆腕表、Tonda PF Annual Calendar年曆玫瑰金與精鋼腕表。圖／高登鐘表提供
本次表展並展出（左至右）Tonda PF Xiali Calendar夏曆腕表、Tonda PF Annual Calendar年曆玫瑰金與精鋼腕表。圖／高登鐘表提供
La Rose Carrée方形玫瑰懷表原為品牌創辦人Michel Parmigiani所珍藏，並於2021修復後重新問世。圖／高登鐘表提供
La Rose Carrée方形玫瑰懷表原為品牌創辦人Michel Parmigiani所珍藏，並於2021修復後重新問世。圖／高登鐘表提供

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