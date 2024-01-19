台日藝術家重新詮釋經典兔女郎 不只是性感還很潮！

創辦70年的成人雜誌《PLAYBOY》不僅是媒體、刊物，招牌的「兔女郎」形象也是近代流行文化的一環，由城市文化藝術策展平台PARTIST提案，邀請了台、日兩地藝術家，重新詮釋這經典風格，並推出系列潮流服飾、配件、用品、公仔等，展現「PLAYBOY不只是性感」的印象。

城市文化藝術策展平台PARTIST提案，邀請了台、日兩地藝術家，重新詮釋「PLAYBOY不只是性感」的印象。圖／plain-me提供

像是日本塗鴉藝術家KENTOO就將粗線條大面積構圖結合細膩畫風表現情緒，透過美式設計風格打造搖滾角色及性感氛圍女性，打造你我未曾見過的兔女郎，刷新眾人對性感定義。而台灣知名繪師Kaminari將「Cyberpunk」的來美學和電玩角色的獨特魅力融入他對兔女郎的詮釋。台灣角色設計單位XAP則首次嘗試以「美式復古漫畫風格」創作，並將其與PLAYBOY兩者充分解讀轉化，重新以簡約線條和經典復古配色詮釋。在在都是為品牌發展全新潮感設計支線，並加入與以往不同的創作能量。

馬來西亞的潮牌goodtimes著重穿搭的舒適性，採用舒適材質，讓服飾發揮最基礎的機能性，推出新一季服飾。圖／goodtimes提供

而來自馬來西亞的潮牌goodtimes著重穿搭的舒適性，採用舒適材質，讓服飾發揮最基礎的機能性，推出新一季服飾，打造在任何天氣或場合，都適合穿著的單品。取名為Isle Of Rocks的系列，為品牌一貫受音樂、電影和喜愛運動的影響而延伸到服裝裡，靈感取自名導Wes Anderson的電影「犬之島（Isle Of Dogs）」。所以可以看到不同材質拼接的工裝夾克、側邊帶有彈力繩結構的教練外套，或是超寬工裝褲等設計，且多為軍綠、卡其和黑棕色為主，符合品牌一貫的百搭宗旨。

PLAYBOY MNPB系列托特包。圖／plain-me提供

PLAYBOY MNPB系列T恤。圖／plain-me提供