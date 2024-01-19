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接棒24小時書店！誠品松菸全新改裝 20日將試營運

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
接棒24小時書店的誠品松菸，全新改裝將於明天試營運。記者曾吉松／攝影
接棒24小時書店的誠品松菸，全新改裝將於明天試營運。記者曾吉松／攝影

接棒24小時書店的誠品生活松菸，改裝後將於明（20)日試營運。不但書量擴大3倍與敦南書店相當，還有百米大面積落地窗景串連書區、兒童書店、café共逾200席座位、「誠品音樂」蒐羅全台最豐富黑膠新品。日本mt紙膠帶海外獨家設計大展明同步開展，誠品預估整年度人流上看600萬人次，業績超越誠品信義3倍以上。

誠品書店資深總監張曉玲表示，接棒24小時書店的誠品松菸店，將持續點亮閱讀燈火，也感謝南西店這陣子代班營運，南西店是年輕客層最多的一家店，代班期間，也展現了年輕讀者的閱讀消費實力，松菸這次改裝，除了讀書書種擴增3倍、超過10萬種類，有超過百米的閱讀窗景，不論晝夜、晴雨，讀者都能感受到光影的變化，希望能為讀者打造理想又美好的閱讀場域。

對於全新誠品生活松菸24小時書店的期許，張曉玲說，希望能超越原先的自己，業績超越誠品信義3倍以上，所能帶來的人流與業績，年度總體人流則超過600萬人次。未來也會跟松山文創園區有更多的跨界合作，共創精彩。

全新改裝後的誠品松菸，將有全台最大「藝術主題書區」，以及書店職人精選國際出版時事、當月議題焦點的「議題沙龍」；「誠品兒童」則打造6座臨窗的「親子共讀小屋」，也首度推出「兒童成長主題書櫃」。

日本知名mt紙膠帶母公司「KAMOI加工紙株式會社」100周紀念特展，首次海外展就獻給了誠品松菸，獨家蒐羅台灣首見的日本mt活動限定絕版紙膠、特展限定「台灣觀光印象」系列、歷年經典設計等，展現台日文創設計力。

KAMOI加工紙株式會社專務取締役谷口幸生表示，已經跟誠品攜手6次，這次100周年紀念特展的首度海外展就在松菸店展出，讓消費者感受mt紙膠帶一百年來堅持的品質。

26日起，松菸全店將一連三天策畫逾50場藝文活動，涵蓋音樂表演、主題講座、Live Podcast、創意市集、微醺餐酒等，邀請民眾加入這場跨界藝文盛宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

接棒24小時書店的誠品生活松菸，擁有百米大面積落地窗景串連書區。記者曾吉松／攝影
接棒24小時書店的誠品生活松菸，擁有百米大面積落地窗景串連書區。記者曾吉松／攝影
誠品松菸書量擴大3倍，與敦南書店相當。記者曾吉松／攝影
誠品松菸書量擴大3倍，與敦南書店相當。記者曾吉松／攝影
晝夜不打烊的「誠品音樂」蒐羅全台最豐富黑膠新品，並規劃古典爵士專區，24小時皆可聆賞黑膠醉人樂音。記者曾吉松／攝影
晝夜不打烊的「誠品音樂」蒐羅全台最豐富黑膠新品，並規劃古典爵士專區，24小時皆可聆賞黑膠醉人樂音。記者曾吉松／攝影

誠品 松菸 文創 創意市集

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