「打火英雄」玩義大只要119！限時3天、同行也有優惠價

義大遊樂世界為感謝消防人員的辛勞，1/19(五)至1/21(日)邀請所有消防人員一起來FUN假，連續3天消防員、義消弟兄憑證件購票只要119元，家人同遊也享優惠票價666元。

以超值優惠價入園，可暢玩18層樓高的「天旋地轉」和心跳破表的「極限挑戰」，還有全台最大室內親子遊樂館，包括親子同樂的「飛天卡打車」、刺激好玩的「地心歷險」、玩過都推薦的「旋轉飛車」。義大遊樂世界還把鱷魚放大了放進園區內，即日起只要在義大遊樂世界內商店消費滿800元就可以獲得鱷魚扭蛋兌換券一張，有機會扭到iPhone 15、Dyson吹風機、Switch以及義大世界購物廣場品牌優惠券等多項好禮。

即日起，義大皇家劇院「奇幻之旅」也推出雙人劇院票399元，來自世界各國頂尖的舞者以特技、舞蹈與精湛的魔術表演，遊客身歷其境宛如置身各國美景之中，體驗一場華麗刺激的世界旅行。

此外，玩樂園還可以逛Outlet。全台唯一歐洲直送精品複合大店Luxury Mall新貨到，GUCCI、FENDI、CELINE等國際一線精品Outlet價兩件再9折；Artifacts時尚選物店超狂限時優惠Jimmy Choo、Jil Sander等品牌1折起。還有大朋友小朋友都超愛的squishmallow三麗鷗絨毛娃娃，即日起E卡會員憑全館不限金額加購價399元(原價869元)，可一次蒐集美樂蒂、布丁狗等限量玩偶。

即日起至2/29(四)來義大Outlet累積消費滿1,688就能兌換摸彩序號乙組，共計有99個超豪華獎項，甚至能將現代汽車開回家。相關資訊可查官網：https://www.edamall.com.tw。