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全球唯二官方路線 Pokémon GO明起邀玩家探索台南

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
Pokémon GO《精靈寶可夢》為歡慶台南400，將台灣首場Pokémon GO City Safari 活動選在台南，同時與南市府觀旅局合作，規畫推出30條官方路線，明起上線，台南市長黃偉哲、觀旅局及多位民代，今也為活動宣傳暖身。記者萬于甄／攝影
Pokémon GO《精靈寶可夢》為歡慶台南400，將台灣首場Pokémon GO City Safari 活動選在台南，同時與南市府觀旅局合作，規畫推出30條官方路線，明起上線，台南市長黃偉哲、觀旅局及多位民代，今也為活動宣傳暖身。記者萬于甄／攝影

Pokémon GO「精靈寶可夢」為歡慶台南400，同時看準2024台灣燈會在台南商機，將台灣首場Pokémon GO City Safari 活動選在台南，同時與南市府觀旅局合作，規畫推出30條官方路線，明起上線，有山有海橫跨9個行政區，後續搭上台灣燈會活動，觀旅局預估可望吸引上千萬人潮及玩家探索台南。

台南市長黃偉哲表示，台南得天獨厚的地景山貌與濱海景緻，獲美國有線新聞網CNN選為「2024年旅遊勝地：最佳去處」之一，同時更被遊戲公司看中，將台南各地的美食旅遊路線規畫成30條遊戲路線，更搭上台南400、台灣燈會及當令水果美食等，邀請全球民眾把握時間安排行程，來台南遊玩。

Pokémon GO推出30條官方路線，每條路線全長平均約1.2公里，橫跨9個行政區域，包含安平、中西、鹽水、白河、龍崎、北門、將軍、安南、七股等逾200個景點，每條路線都具有獨特的人文特色，像是古堡巡禮、港濱賞海、文藝氣象、大啖庶民美食、登山賞生態、泡湯等。

觀旅局長林國華說，業者選定台南作為台灣官方路線的首發地，也是繼日本之後，全球第2個擁有官方路線的城市，玩家在遊戲中可收集特殊寶可夢，像是紐約市限定的「爆炸頭水牛」、活動專屬「坐騎小羊」等，還可能遇到新角色「馬戴奧」，並與其交換友情禮物明信片，同時台南也會有專屬的遊戲明信片，透過明信片交換傳遞，將台南行銷全球。

此外，玩家每完成一條路線，除可獲得線上遊戲認證的盾牌獎勵外，完成台南30條官方路線，觀旅局提供實體禮物「魚頭君icash2.0」吊飾，限量500份，玩家可到安平旅遊服務中心領取，黃偉哲今則在記者會上加碼宣布，再贈台灣燈會「小龍包」，贈送數量後續將由觀旅局公告。

觀旅局表示，藉由活動加碼贈禮，希望可提高玩家快快玩遍台南的動力，新推出的30條官方路線明天就會上線開通，遍及府城區、濱海區、山城區，在2024台灣燈會期間還可串聯龍崎空山祭、月津港燈節、埕南燈區等，讓大家一邊遊玩一邊賞花燈。

完成Pokémon GO台南30條官方路線，南市觀旅局將提供實體禮物「魚頭君icash2.0」吊飾，限量500份，市長黃偉哲今也加碼宣布，再贈台灣燈會「小龍包」，贈送數量後續將由觀旅局公告。記者萬于甄／攝影
完成Pokémon GO台南30條官方路線，南市觀旅局將提供實體禮物「魚頭君icash2.0」吊飾，限量500份，市長黃偉哲今也加碼宣布，再贈台灣燈會「小龍包」，贈送數量後續將由觀旅局公告。記者萬于甄／攝影
Pokémon GO推出30條台南官方路線，每條路線全長平均約1.2公里，橫跨9個行政區域，包含安平、中西、鹽水、白河、龍崎、北門、將軍、安南、七股等逾200個景點，讓玩家邊玩邊探索台南。圖為將軍區「生命之樹」。圖／南市府提供
Pokémon GO推出30條台南官方路線，每條路線全長平均約1.2公里，橫跨9個行政區域，包含安平、中西、鹽水、白河、龍崎、北門、將軍、安南、七股等逾200個景點，讓玩家邊玩邊探索台南。圖為將軍區「生命之樹」。圖／南市府提供

台灣燈會 美食旅遊 Pokemon Go

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