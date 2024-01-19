「無框」秀大愛 台女裝品牌四日快閃店 為浪犬找家
以「不對稱美學，擁抱不完美」為品牌概念的台灣設計品牌rather，新春伊始推動了「UNFRAMED無框」計畫，結合時尚、並倡議關懷流浪動物，即日起於中山區的藝文空間帶來四日快閃店，以行動傳達善心理念，記者會上並有女星席惟倫出席站台。
主張「不對稱美學；擁抱不完美（less rather than more）」的台灣女裝品牌rather，主張結合都會與自然，並強調因應場合與生活情境、實驗性選購體驗，將時尚在日常中實踐。
本次的「UNFRAMED無框」計畫則是與公益團體「巴克幫-浪犬之家」合作，推出「食行行動—糧食捐贈計畫」，透過展售將部分所得購買糧食、以幫助流浪動物更有機會重返家庭，同時帶人認識流浪犬照護與認養議題。
現場並分為「擁抱浪犬主題區」、「食行行動藝術區」與「擁抱美學時尚香氛區」，本周六1月20日更將舉辦領養登記活動；而即便是無法到場參與的消費者，也可在1月25日至1月31日期間，參與rather品牌官方網站的《WEBSITE》愛無限時專區，或2月6日至14期間rather全台實體門市購買「浪浪福袋」，透過實際付出或購買的邊際效益，支持公益，突破框架、所以「無框」。
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