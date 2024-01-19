快訊

黃國昌表態了！稱對立院龍頭「毫無興趣」 承諾立委只當兩年

「窮人小確幸沒了」！他買炸雞驚見這價格嚇壞 網友：這只是開始

清大、陽明交大創高雄校區卻不收學士 搶進另一招生藍海能行嗎？

「無框」秀大愛 台女裝品牌四日快閃店 為浪犬找家

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
台灣女裝品牌rather主張「不對稱美學；擁抱不完美（less rather than more）」。圖／rather提供
台灣女裝品牌rather主張「不對稱美學；擁抱不完美（less rather than more）」。圖／rather提供

以「不對稱美學，擁抱不完美」為品牌概念的台灣設計品牌rather，新春伊始推動了「UNFRAMED無框」計畫，結合時尚、並倡議關懷流浪動物，即日起於中山區的藝文空間帶來四日快閃店，以行動傳達善心理念，記者會上並有女星席惟倫出席站台。

主張「不對稱美學；擁抱不完美（less rather than more）」的台灣女裝品牌rather，主張結合都會與自然，並強調因應場合與生活情境、實驗性選購體驗，將時尚在日常中實踐。

本次的「UNFRAMED無框」計畫則是與公益團體「巴克幫-浪犬之家」合作，推出「食行行動—糧食捐贈計畫」，透過展售將部分所得購買糧食、以幫助流浪動物更有機會重返家庭，同時帶人認識流浪犬照護與認養議題。

現場並分為「擁抱浪犬主題區」、「食行行動藝術區」與「擁抱美學時尚香氛區」，本周六1月20日更將舉辦領養登記活動；而即便是無法到場參與的消費者，也可在1月25日至1月31日期間，參與rather品牌官方網站的《WEBSITE》愛無限時專區，或2月6日至14期間rather全台實體門市購買「浪浪福袋」，透過實際付出或購買的邊際效益，支持公益，突破框架、所以「無框」。

席惟倫擔任「擁抱大使」出席rather「UNFRAMED無框」計畫活動。圖／rather提供
席惟倫擔任「擁抱大使」出席rather「UNFRAMED無框」計畫活動。圖／rather提供
天絲羊毛錐形西裝褲淺藍色，價格店洽。圖／rather提供
天絲羊毛錐形西裝褲淺藍色，價格店洽。圖／rather提供
現場並分為「擁抱浪犬主題區」、「食行行動藝術區」與「擁抱美學時尚香氛區」，本周六1月20日更將舉辦領養登記活動。圖／rather提供
現場並分為「擁抱浪犬主題區」、「食行行動藝術區」與「擁抱美學時尚香氛區」，本周六1月20日更將舉辦領養登記活動。圖／rather提供
rather「UNFRAMED無框」計畫即日起於中山區的藝文空間帶來四日快閃店。圖／rather提供
rather「UNFRAMED無框」計畫即日起於中山區的藝文空間帶來四日快閃店。圖／rather提供

品牌 流浪動物

延伸閱讀

台北101精品力再擴張 迎來CELINE、Saint Laurent旗艦店等6新店

「-18°C焦糖起司蛋糕」快閃信義區！首2日送限定草莓可頌，「穿黃衣」還可免費兌換飲品

真油你的！臺南市長黃偉哲親自宣傳hololive燈會快閃店 網讚油甜合作是德政

以油點燈？hololive正式確定進駐「2024臺南燈會」 超仙主題快閃店2/24登場

相關新聞

華航素食餐「飢餓30」空服員接棒爆料 控氣到半夜睡不著

中華航空素食餐烏龍爆料風波不斷，繼當班苦主空服員在臉書私密社團發文說明事發過程，對有心人士大作文章控訴差別待遇，表示自己...

「無框」秀大愛 台女裝品牌四日快閃店 為浪犬找家

以「不對稱美學，擁抱不完美」為品牌概念的台灣設計品牌rather，新春伊始推動了「UNFRAMED無框」計畫，結合時尚、...

大遠百威秀影城全新改裝 夢時代秀泰慶周年大回饋

高雄大遠百威秀影城近期改裝完成，換止頭枕靠更服貼，座椅更符合人體工學的「帝王椅」！且今天起，iShow會員用2D版本全票...

抽1克拉鑽戒、6.6萬商品券 台中百貨新春福袋陸續開賣

農曆春節將至，各式福袋紛紛推出，台中廣三SOGO百貨今年福袋推出淺藍多功能行李箱，具實用性又可抽大獎；新光三越台中中港店...

2024至尊酒禮登場！市售最高年份陳年高梁、台北101紀念酒禮盒限量釋出

迎接2024甲辰龍年到來，身兼國際地標與國際級購物中心的台北101，以最高規格標準推出唯一自營精品「台北101紀念酒禮盒...

DON DON DONKI日本草莓季開跑 有吃有喝連泡澡都有草莓香

草莓控集合！DON DON DONKI日本草莓季開跑，集結超過30款經典草莓系列商品，包括新鮮直送的日本各地特色品種草莓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。