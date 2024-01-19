「無框」秀大愛 台女裝品牌四日快閃店 為浪犬找家

以「不對稱美學，擁抱不完美」為品牌概念的台灣設計品牌rather，新春伊始推動了「UNFRAMED無框」計畫，結合時尚、並倡議關懷流浪動物，即日起於中山區的藝文空間帶來四日快閃店，以行動傳達善心理念，記者會上並有女星席惟倫出席站台。

主張「不對稱美學；擁抱不完美（less rather than more）」的台灣女裝品牌rather，主張結合都會與自然，並強調因應場合與生活情境、實驗性選購體驗，將時尚在日常中實踐。

本次的「UNFRAMED無框」計畫則是與公益團體「巴克幫-浪犬之家」合作，推出「食行行動—糧食捐贈計畫」，透過展售將部分所得購買糧食、以幫助流浪動物更有機會重返家庭，同時帶人認識流浪犬照護與認養議題。