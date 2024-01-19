大遠百威秀影城全新改裝 夢時代秀泰慶周年大回饋

高雄大遠百威秀影城近期改裝完成，換止頭枕靠更服貼，座椅更符合人體工學的「帝王椅」！且今天起，iShow會員用2D版本全票價290元就能觀賞IMAX、4DX、GOLD CLASS 任一版本電影。另夢時代秀泰影城滿一周年，也推寵粉活動，秀泰APP會員消費點數兩倍瘋狂送，每天還會抽出10位幸運消費者，有機會獲大獎。

大遠百威秀影城大改裝，除更換座椅，也更新銀幕、內裝、地毯及影廳空氣品質，iShow會員19日起一連三天可享限時回饋，花290就可觀賞IMAX、4DX、GOLD CLASS 版本電影，近期強檔有「蜂刑者」、「鬼聲泣」、「少女戰車劇場版」、「SPY X FAMILY CODE ： WHITE」、「魔法公主」、「叛諜檔案」。

首三日活動，iShow會員至高雄大遠百威秀影城臨櫃加購電影套餐1份，即可獲得NEWART「珍愛香氛光潤護髮油」或「粉色邂逅髮香水」。每天前30組還可加碼參加一次「驚喜扭蛋」，有機會抽中價值近萬元的「劍湖山渡假大飯店 貴賓住宿券」、「Arowana 亞諾納29吋全鋁鎂合金TSA海關密碼鎖旅行箱」及NEWART粉色邂逅髮香禮盒等精選好禮。

秀泰集團去年元月耗資超過2.5億在夢時代打造的旗艦級精品影城也屆滿周年，夢時代秀泰影城有舒適度爆表的傾躺式商務級皮椅，是高雄影迷們爭相打卡分享的焦點。

慶祝周年，即起至1月21日，秀泰APP會員消費點數兩倍瘋狂送，每天還會抽出10位幸運消費者，有機會獲得「LG XBOOM 360˚ 全景聲藍牙音響」、「QOOVI 藍芽耳機麥克風」、「王品和牛涮餐飲抵用券」及多款電影週邊等好禮。