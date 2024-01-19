快訊

黃國昌表態了！稱對立院龍頭「毫無興趣」 承諾立委只當兩年

「窮人小確幸沒了」！他買炸雞驚見這價格嚇壞 網友：這只是開始

清大、陽明交大創高雄校區卻不收學士 搶進另一招生藍海能行嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大遠百威秀影城全新改裝 夢時代秀泰慶周年大回饋

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄大遠百威秀影城近期改裝完成，座椅更符合人體工學，堪稱「帝王椅」。圖／威秀提供
高雄大遠百威秀影城近期改裝完成，座椅更符合人體工學，堪稱「帝王椅」。圖／威秀提供

高雄大遠百威秀影城近期改裝完成，換止頭枕靠更服貼，座椅更符合人體工學的「帝王椅」！且今天起，iShow會員用2D版本全票價290元就能觀賞IMAX、4DX、GOLD CLASS 任一版本電影。另夢時代秀泰影城滿一周年，也推寵粉活動，秀泰APP會員消費點數兩倍瘋狂送，每天還會抽出10位幸運消費者，有機會獲大獎。

大遠百威秀影城大改裝，除更換座椅，也更新銀幕、內裝、地毯及影廳空氣品質，iShow會員19日起一連三天可享限時回饋，花290就可觀賞IMAX、4DX、GOLD CLASS 版本電影，近期強檔有「蜂刑者」、「鬼聲泣」、「少女戰車劇場版」、「SPY X FAMILY CODE ： WHITE」、「魔法公主」、「叛諜檔案」。

首三日活動，iShow會員至高雄大遠百威秀影城臨櫃加購電影套餐1份，即可獲得NEWART「珍愛香氛光潤護髮油」或「粉色邂逅髮香水」。每天前30組還可加碼參加一次「驚喜扭蛋」，有機會抽中價值近萬元的「劍湖山渡假大飯店 貴賓住宿券」、「Arowana 亞諾納29吋全鋁鎂合金TSA海關密碼鎖旅行箱」及NEWART粉色邂逅髮香禮盒等精選好禮。

秀泰集團去年元月耗資超過2.5億在夢時代打造的旗艦級精品影城也屆滿周年，夢時代秀泰影城有舒適度爆表的傾躺式商務級皮椅，是高雄影迷們爭相打卡分享的焦點。

慶祝周年，即起至1月21日，秀泰APP會員消費點數兩倍瘋狂送，每天還會抽出10位幸運消費者，有機會獲得「LG XBOOM 360˚ 全景聲藍牙音響」、「QOOVI 藍芽耳機麥克風」、「王品和牛涮餐飲抵用券」及多款電影週邊等好禮。

夢時代秀泰影城開幕首年即創造1.5億元票房佳績，與北高雄的「岡山秀泰影城」合計年度創造超過100萬的觀影人次。

夢時代秀泰影城有舒適度爆表的傾躺式商務級皮椅，是高雄影迷們爭相打卡分享的焦點。圖／秀泰提供
夢時代秀泰影城有舒適度爆表的傾躺式商務級皮椅，是高雄影迷們爭相打卡分享的焦點。圖／秀泰提供

X 電影

延伸閱讀

文慧如首次獲邀為電影寫歌太興奮 一天之內火速完成

「SPY×FAMILY間諜家家酒」旋風襲台 安妮亞Q萌周邊秀泰獨家開賣

國民黨選前黃金周衝刺 嘉義百輛車遊行高呼支持侯友宜

高雄跨年晚會將施放240秒亞灣花火 最佳觀賞地點曝光

相關新聞

華航素食餐「飢餓30」空服員接棒爆料 控氣到半夜睡不著

中華航空素食餐烏龍爆料風波不斷，繼當班苦主空服員在臉書私密社團發文說明事發過程，對有心人士大作文章控訴差別待遇，表示自己...

「無框」秀大愛 台女裝品牌四日快閃店 為浪犬找家

以「不對稱美學，擁抱不完美」為品牌概念的台灣設計品牌rather，新春伊始推動了「UNFRAMED無框」計畫，結合時尚、...

大遠百威秀影城全新改裝 夢時代秀泰慶周年大回饋

高雄大遠百威秀影城近期改裝完成，換止頭枕靠更服貼，座椅更符合人體工學的「帝王椅」！且今天起，iShow會員用2D版本全票...

抽1克拉鑽戒、6.6萬商品券 台中百貨新春福袋陸續開賣

農曆春節將至，各式福袋紛紛推出，台中廣三SOGO百貨今年福袋推出淺藍多功能行李箱，具實用性又可抽大獎；新光三越台中中港店...

2024至尊酒禮登場！市售最高年份陳年高梁、台北101紀念酒禮盒限量釋出

迎接2024甲辰龍年到來，身兼國際地標與國際級購物中心的台北101，以最高規格標準推出唯一自營精品「台北101紀念酒禮盒...

DON DON DONKI日本草莓季開跑 有吃有喝連泡澡都有草莓香

草莓控集合！DON DON DONKI日本草莓季開跑，集結超過30款經典草莓系列商品，包括新鮮直送的日本各地特色品種草莓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。