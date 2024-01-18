華航素餐「飢餓30」空服員接棒爆料 控氣到半夜睡不著

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片
中華航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片

華航空素食餐烏龍爆料風波不斷，繼當班苦主空服員在臉書私密社團發文說明事發過程，對有心人士大作文章控訴差別待遇，表示自己挑戰「飢餓30」奉獻自己餐點給乘客，換來這種結果令人心寒。晚間，另名「飢餓30」空服員也接力爆料，控訴氣到半夜4點還無法入睡，要求爆料網紅向當班空服員、座艙長致歉；此事引發華航內部不滿，認為有損名譽，不少空服員私下喊話公司法務提告。

對此，華航表示，不再回應素食餐事件。

華航素食餐爆爭議，有旅客埋怨事先預訂卻沒拿到餐，只能看著其他乘客享用，質疑華航差別待遇，引起同班機的網紅路見不平，在臉書發文指控。華航昨澄清，絕無差別待遇，此航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受餐點，盡力滿足旅客。

烏龍爆料風波持續延燒，華航空服員深感委屈，陸續有「當班苦主」私下發文說明事發經過，紛紛控網紅爆料不實，片刻取材，塑造自己的正義形象。

第二名「飢餓30」空服員晚間接力爆料指出，當下以為事情就這樣結束，不料執勤完畢後，打開手機，訊息如雪片般飛來；她氣到凌晨4點都還睡不著覺，「到底哪𥚃差別待遇、崇洋媚外和歧視？」

該空服員質疑，從頭到尾事發過程，都不是爆料網紅所寫，當下把自己塑造成「正義哥」，彷彿有他的正義，「阿姨才有商務艙沙拉及水果」，對輿論放火後，還不打算收拾，直接關閉留言，「正義魔人態度在哪裡？」、「請向我、我同事以及盡心盡力準備素食給旅客的座艙長一個道歉 ！」

空服員 華航

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