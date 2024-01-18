疫後129萬人登101觀景台 今年國際旅客來再送消費禮包

疫後觀光市場復甦，根據觀光署統計2023年來台旅遊人次突破640萬，超過原本預期的600萬，台灣觀光地標之一的台北101觀景台近年轉型以「秘境花園」為定位，在2023年也迎來近129萬人次，國際觀光客以韓國、東南亞地區、日本占比最高。緊接著春節到來，邀請凌宗勇以台灣代表性的蘭花、蕨類為主角，在觀景台策畫「蕨美之蘭」年度特展，每季有不同季節性花種呈現，讓國際旅客欣賞台灣之美。

除了展現台灣植物花卉之美，即日起至2月29日，只要購買台北101觀景台票券2張，即可獲得台北101特別設計的「台灣窗花圖騰紅包袋」一份，每份共6入。

逛完高空秘境花園，還可前往位於購物中心5樓的「双融域AMBI SPACE ONE」數位展演空間，觀賞「數位冥想．江賢二光影沈浸展」，凡購買秘境花園觀景台門票，即可享有280元加價購優惠（原價380元）。也可購買秘境花園觀景台＋江賢二光影沈浸展的「1+1雙聯套票」每人700元（外籍人士每人880元）的優惠價格，安排走春行程。

另外，台北101於2月起特別鎖定外籍觀光客，只要國際旅客到觀景台買票，台北101即會引導旅客申請國際貴賓卡，台北101同步贈與館內餐飲、伴手禮優惠券等歡迎禮包，以及館內消費滿6千現抵300元等優惠。