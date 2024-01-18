皇家禮炮、格蘭利威迎新春 攜手捕捉台灣風味

在2024金龍年到來之際，擁有「威士忌之王」美譽的皇家禮炮，針對唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌皇家禮炮23年，限量發行「皇家禮炮23年調和式蘇格蘭威士忌——福爾摩沙節第三代年節限定版」。

皇家禮炮23年完美捕捉台灣風味，在獨特龍眼乾香氣下，洋溢台灣熱帶水果的氣息，伴隨一縷輕盈的東方美人茶香。限定版瓶身依舊沿用歐洲王室專用色帝王紫，同時具有東方文化中紫氣東來的吉祥寓意。在包裝方面，更精心選用富含文化底蘊的台灣元素，包括客家花布、天燈與優雅舞動的龍，在展現人文藝術之美、賦予美好祝福的同時，進一步彰顯皇家禮炮23年獨獻台灣的磅礴氣勢。

此外，皇家禮炮21年也推出「皇家禮炮21年調和式蘇格蘭威士忌——花開富貴年節限定版」，將馥郁芳香的甜梨和柑橘香氣與夏日花香交織，香料與榛果風味完美交融，尾韻帶著些許溫潤煙燻味，每一口都是經典。限定版包裝除品牌最具代表性的獅王元素外，更結合象徵繁榮昌盛、富貴平安、幸福吉祥的牡丹花意象，寓意皇家禮炮希望大家在新的一年當中，猶如牡丹花開時的繁花似錦、富貴長春。

來自蘇格蘭斯貝賽區的百年傳奇單一麥芽威士忌酒廠格蘭利威，今年則推出「格蘭利威18年龍年限量版」，以虎虎生風的金色祥龍與台灣消費者攜手開創嶄新金龍年。格蘭利威18年運用了三種不同橡木桶進行熟陳，初次與二次裝填的美國橡木桶，為酒體捎來熱帶果香，雪莉桶則賦予酒液多重辛香，造就出優雅而平衡的美妙口感。品飲時可以感受到濃郁果香與太妃糖所帶來的甜蜜香氣，緊接著撲鼻而來的是熟成柑橘風味與冬季香料的氣息，尾韻溫暖綿長，令人陶醉。

為台灣消費者量身打造的「格蘭利威12年首席三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，是首席釀酒師Alan Winchester繼13年、15年雪莉桶之後，第三款獨獻台灣鉅作。他先將原酒在美國橡木桶完整熟陳12年後，將部分酒液轉桶至初次裝填加勒比海蘭姆桶，部分則轉桶至初次裝填波本桶過桶；並留下一部分酒液，繼續在美國橡木桶熟陳，最後再進行三桶勾兌，匯聚黃金三桶完美比例，堆疊出層次豐美的滑順細緻口感。

透過這樣的新創三桶勾兌工法，將台灣獨有的牛奶糖、台灣龍眼乾、台灣百花蜜、土鳳梨等風味元素，以蘇格蘭威士忌重新演繹，也成為年節餐桌上的台灣味絕配。2024農曆春節期間，凡購買格蘭利威全系列任兩瓶（需含一瓶12年首席三桶），即贈送金龍年禮袋一只，數量有限，贈完為止。

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