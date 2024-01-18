麥卡倫春宴系列轉譯遊子心情 呈現新春團圓滋味

農曆春節是台灣人最溫暖的闔家團圓時刻，每年都帶來搶購風潮的全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫年度春宴系列，今年以城市遊子年節返鄉歸途為靈感，獻上全新酒款「春宴系列2023——The Journey」。新酒款以頂級歐洲雪莉橡木桶、美國雪莉橡木桶與美國波本桶陳釀出豐富層次，同時在獨具創意的多層次包裝設計中，細膩詮釋遊子春節返鄉的歸途景緻，賦予新春雋永而深刻的年節意義。

麥卡倫全球創意總監Jaume Ferras表示：「麥卡倫『春宴系列2023——The Journey 』概念源於新年返鄉團聚時，為家人帶回特別的禮讚，在這溫暖的相聚時刻，一起回顧及迎向對來年的希望與祝福，這款完美的威士忌適合在新年團聚時與朋友、家人和愛人一同分享，不僅是回首過往的辛勞與付出，更是共同展望，希冀來年的美好。」

麥卡倫「春宴系列2023——The Journey」以農曆新年為風味創作靈感，品飲時可以感受到溫潤烤橡木、奶油蒸米飯和椰奶布丁，以及香草和燕麥餅乾的甜柔風味，充分呈現出農曆春節的馥郁甜美與闔家團聚的幸福感受；猶如金色晨曦般的澄金自然酒色，更象徵著歡喜迎接新年的希望與祝福。

在包裝設計方面，為詮釋農曆春節團聚時的喜悅與感動，特別將遠方遊子返鄉歸途中所見的遼闊星空、靜謐群山、城市光影層層堆砌，賦予全新包裝喜悅而鮮明的色彩與巧思；讓消費者自打開盒裝開始，便彷彿與麥卡倫一同踏上令人期待的歸鄉旅程。

包裝最外層以應景的新春紅色為基調，細膩描繪大地復甦的遼闊景緻，刻畫出閃耀的群星、煙火和白晝裡雲霧繚繞的靜謐群山，寓意著前往與摯愛的家人團聚的期待與喜悅。中層則以藍色調為基底，偕以明亮的色彩，描繪出極具現代感的大都會景觀。最底層則採用黃色與橙色為主軸，象徵萬家燈火下的溫暖相聚，展現年節時的暖心團圓所帶來的深層觸動。

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