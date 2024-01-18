仕高利達怕你餓 串連50家餐廳推40款「威風披薩」

仕高利達怕你餓！繼去年大受好評的「極餓飽典」後，仕高利達2024開年再獻全新「極餓PIZZA派對」，於1月24日至2月29日期間，串連26個品牌、50家餐廳，以馥郁辛甜的仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌，結合義大利美食國粹，同步推出40款鹹甜兼備的「威風披薩」。

除串連全台披薩名店推出風格鮮明的「威風披薩」，「2024極餓PIZZA派對」還為消費者準備了兩大驚喜。其一為聯名餐點內含1組「仕高利達威風調酒組」，每店限量50組，內容物包含50ml仕高利達金雪莉1瓶 、200ml可口可樂2瓶、造型杯2個和威風造型貼紙。在杯中加入一半仕高利達金雪莉和一瓶可樂，用貼紙隨興裝飾酒杯，專屬於你的威士忌可樂就完成了。

其二是活動期間於個人Instagram公開發佈聯名披薩之照片或影片貼文，完成指定標記 「@ScottishLeaderTW, @合作披薩餐廳, #極餓PIZZA派對」，即有機會抽中iPhone 15 Pro 128G 等多樣好禮。

「2024極餓PIZZA派對」的亮點美食是以金雪莉蘇格蘭「威」士忌為「風」味靈感，結合各家披薩招牌特色創作的「威風披薩」，微醺迷人、鹹甜兼備，洋洋灑灑多達40款，一天試一種口味，一個月都吃不完。這次參與活動的店家包括堤諾比薩、默爾pasta pizza、ZOCA Pizza佐佧義式窯烤披薩屋、Alleycat's Pizza、Amore Pizzeria Napoletana愛手工窯烤披薩、Big John Pizza 醬醬披薩、KK手工窯烤pizza、Kitchen CreAfe' 客意直火等共計26個品牌，餐廳型態包括知名連鎖餐廳、地方好評店家與行動餐車等。活動詳情請關注仕高利達粉絲專頁，以及活動網站。

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