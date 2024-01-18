1460元吃到7大夢幻食材 樂葵法式鐵板燒插旗微風南山

喜歡全預付制無菜單鐵板燒的台北饕客，又多了一個新選項！台中宴會餐飲龍頭新天地集團旗下的「樂葵（Le Goût）法式鐵板燒」，主打1,460元＋10%可以吃到龍蝦、活鮑、Prime級牛小排等7大夢幻食材，在台中已成功開設兩家店，第三家店即將於1月20日進駐台北微風南山5樓，提供台北的消費者更加豐富多元的選擇。

「樂葵法式鐵板燒」一直以超高食材性價比驚艷市場，利用新天地集團採購優勢，精選包括龍蝦、南非活鮑、北海道M級干貝、瀨戶內海生蠔、日本鰤魚、宜蘭櫻桃鴨胸和美國Prime牛小排等七大夢幻食材；除了以食材優勢碾壓同業，更以法式烹調與奢華的用餐環境吸引來客。室內設計融合現代法式輕奢風格，將不銹鋼的冷峻之美與法式料理的溫馨精髓巧妙交織，締造出一個既低調又優雅的用餐環境。

樂葵法式鐵板燒台北微風南山店大廳。圖／樂葵提供

「樂葵法式鐵板燒」台北微風南山店共有60席座位，由於面臨缺工困擾，開幕前兩週只開放20席供訂位，預計2月份起增加開放席位至30席，希望自5月份起能夠恢復60席座位供應。

法式奶蓋魚白湯。圖／樂葵提供

「樂葵法式鐵板燒」將傳統鐵板燒的精髓與法式經典醬汁的巧妙搭配，創作出別具特色的鐵板燒料理。首道「法式奶蓋魚白湯」將中式「醃篤鮮」以法式手法演繹，先將綿滑的奶油蓋覆於細嫩的龍虎石斑魚片上，再澆淋以魚骨和帕馬火腿熬製的奶白湯，加上培根煨菜與鮭魚卵，讓鹹鮮奶香俱全，鮮上加鮮。

日本蠔魚子蕈菇、海膽荷蘭醬。圖／樂葵提供

「日本蠔魚子蕈菇、海膽荷蘭醬」特選瀨戶內海播磨灘牡蠣，以橄欖油粉煎表層鎖住鮮味，佐以口感如天鵝絨般滑順的五大法式母醬之一的荷蘭醬，濃郁奶味與柑橘酸香元素巧妙結合，點上黑金美味魚子醬，並以鮮菇襯底，入喉後鹹鮮美味持續淡淡散出，令人欲罷不能。「玉米濃湯干貝溫沙拉」以香醇濃郁的玉米濃湯為醬汁，讓溫沙拉與玉米濃湯醬相互呼應，搭配上炙燒北海道鮮干貝，為時蔬增添一抹鮮美。

玉米濃湯干貝溫沙拉。圖／樂葵提供

「Prime牛小排、馬爾頓海鹽」精挑美國安格斯PRIME牛小排，運用鐵板高溫封住肉汁，經過煎與靜置等工序，肉汁香濃甘甜，吃起來軟嫩有嚼勁，搭配米其林餐廳指定馬爾頓海鹽，盡情品嘗鹹味餘韻回甘的層次感。

Prime牛小排、馬爾頓海鹽。圖／樂葵提供

甜點「法國吐司、火焰草莓干邑香橙甜酒醬」將軟式法國吐司、新鮮草莓藉由香料糖漬及干邑香橙甜酒融合，搭配哈根達斯OREO冰淇淋、杏仁瓦片與草莓果醬，享受冬日專屬甜蜜。

法國吐司、火焰草莓干邑香橙甜酒醬。圖／樂葵提供