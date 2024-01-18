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me ISSEY MIYAKE NOKE限定店 活力彩色四日歡快秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
宛如色彩專家的me ISSEY MIYAKE，現場12色彩各有專用名稱、大方解密。圖／君梵提供
宛如色彩專家的me ISSEY MIYAKE，現場12色彩各有專用名稱、大方解密。圖／君梵提供

簡單、明亮、多色彩的服裝，最能滿足全性別、全年齡層的全方位日常需求。ISSEY MIYAKE旗下的「me ISSEY MIYAKE」，今日甫於台北展開「Greetings！me COLORS」特展，帶來簡約、童趣的日常穿搭風格建議。

於西元2000年創立的me ISSEY MIYAKE，目標定位為：為「我」的日常生活提供輕鬆和愉悅的服裝，並以將四倍大的布料雙向熱壓製成密褶為特色，本次展場空間更融入品牌特有的童心與幽默感，將色鉛筆變身超大型裝置，象徵了以服裝譜寫生活色彩、隨意揮灑。

於此同時，me ISSEY MIYAKE是以每季的概念、印花、色彩以呼應當季靈感，本次現場則帶來10色調色盤密摺、12色昆布包與12色褶包，展現全頻率的明亮氣場。「Greetings ! me COLORS」快閃店已由即日起開展，地址位於NOKE忠泰樂生活1樓，台北市中山區樂群三路200號，快閃僅四日、僅至2024年2月21日為止。

明亮、但殊異的色彩，總能喚醒人們心中最直觀的喜悅情緒。圖／君梵提供
明亮、但殊異的色彩，總能喚醒人們心中最直觀的喜悅情緒。圖／君梵提供
雙向熱壓製密褶，正是me ISSEY MIYAKE的包款衣物特色。圖／君梵提供
雙向熱壓製密褶，正是me ISSEY MIYAKE的包款衣物特色。圖／君梵提供
「Greetings ! me COLORS」快閃店已由即日起開展，地址位於NOKE忠泰樂生活，並至2024年2月21日為止。圖／君梵提供
「Greetings ! me COLORS」快閃店已由即日起開展，地址位於NOKE忠泰樂生活，並至2024年2月21日為止。圖／君梵提供

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