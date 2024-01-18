Canada Goose、The North Face出手！教你駕馭多變春季氣候

俗話說春季氣候總是「乍暖還寒」，而且變天速度總是讓人措手不及，摸不清該怎麼穿搭比較合宜。以高機能性服裝聞名的Canada Goose針對國人走春或是到中南部訪友的需求，提供了百搭的針織夾克、羽絨背心或是薄外套等單品，穿脫自容輕鬆面對溫差。

Canada Goose以「輕盈保暖」概念出發，推薦品牌的各式版型的背心單品，羽絨與針織拼接外套等，都讓走春穿搭既時尚又禦寒。像是喜歡俐落都會風格的女性，可選擇Rayla背心，腰間束帶設計，能依據氣溫調整鬆緊度與透氣度，衣長及臀部的設計，簡單搭配合身丹寧褲，或是飄逸長裙，立刻就有出截然不同的二種造型。而由羽絨及來自美利奴羊毛拼接設計的HyBridge®針織夾克，在溫暖區域做為外套單穿，或是前往寒冷地帶加上外套疊穿體現出層次感，同樣是機能與時髦感兼具單品。

The North Face男款好事橙舒適保暖連帽羽絨外套，16,380元。圖／The North Face提供

而怕冷的人，則不會錯過The North Face經典92 NUPTSE羽絨外套，新的一年到來同樣有新配色呈現。品牌使用象徵自信與活力的亮橙色為主體，並採用WindWallTM技術提供強力防風保護，雙重阻擋寒氣入侵；更運用Ripstop材質，進一步加強耐磨性，只要搭配寬鬆簡約羅紋針織運動褲，就能滿足戶外穿搭需求。女性不喜歡羽絨衣也沒問題，The North Face同樣備有舒適立領抓絨外套，保暖效果佳之外，也能擁有輕盈舒適感。

Canada Goose女款Rayla背心，25,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Gooses女款HyBridge®羽絨針織拼接夾克，23,600元。圖／Canada Goose提供