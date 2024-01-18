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麥卡倫迎接200週年 發佈200 Years Young全新品牌視覺

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
麥卡倫將於1月27日下午2點至6點，在台北華山1914文化創意產業園區中三館2F，舉辦歡慶盛典，為兩百週年揭開序幕。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫將於1月27日下午2點至6點，在台北華山1914文化創意產業園區中三館2F，舉辦歡慶盛典，為兩百週年揭開序幕。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭單一麥芽威士忌的佼佼者麥卡倫，為迎接創立200週年並開啟全新篇章，特別發佈「200 Years Young」全新品牌視覺，以無限標誌象徵著「承繼過往，放眼未來」的意象，體現麥卡倫200年的過去、現在和未來。麥卡倫更將以「Time Travel」為主題，推出一系列工藝與創新的跨界激盪，並於1月27日下午2點至6點，率先在台北華山藝文中心中三館2F「麥卡倫雪莉印象風味特展」舉辦慶祝活動，邀請全台威士忌愛好者一同致敬麥卡倫歷久彌新的傳承，共譜全新篇章。

麥卡倫的不凡之路，始於創辦人Alexander Reid於蘇格蘭斯佩河上方高地「麥卡倫精神莊園The Macallan Estate」，獨家使用最精緻小巧的蒸餾器精粹出第一批威士忌，並於1824年取得了當時蘇格蘭少有的釀酒執照，展開蘇格蘭單一麥芽威士忌的非凡傳奇，憑藉傳承兩世紀的六大標柱以及無與倫比的工藝與創意，成就麥卡倫雪莉王者傳奇地位。「200 Years Young」更意味著兩百年的麥卡倫，持續以朝氣蓬勃的精神放眼未來。

為讚頌這始終不變的堅持，麥卡倫攜手西班牙視覺藝術家Alex Trochut以「200 Years Young」為靈感，設計200週年專屬視覺，用線條、波浪相互交織。於「2」的曲線中，勾勒出麥卡倫極具代表性的精緻小巧蒸餾器，為麥卡倫威士忌注入豐沛且醇厚的果香。而波浪線條同時致敬麥卡倫酒廠如蘇格蘭高地丘陵的木造屋頂，以及麥卡倫精神莊園旁蜿蜒優美的斯佩河，波浪線條同時交錯出「無限」的輪廓，則是象徵萬物起源的橡木種子，譜出麥卡倫追求卓越與自然共生的永續精神，透過這個巧妙設計的視覺，牽起承繼兩世紀的釀酒智慧與創新思維，也代表麥卡倫持續以朝氣蓬勃的精神放眼未來的無限可能。

此外，麥卡倫再度攜手當代國際級設計大師David Carson描繪全新品牌視覺，其擅長透過創新排版與大膽的前衛設計，成為最具影響力的美國後現代主義平面設計師之一。本次David Carson替麥卡倫量身打造的全新品牌視覺，以象徵頂級酒款的「麥卡倫紅」為主色調，將「麥卡倫精神莊園The Macallan Estate」設計融入其中，呈現對未來的展望；字體方面則以蘇格蘭斯佩河與麥卡倫新酒廠波浪狀屋脊為靈感，將其轉化成優美的弧線，演繹麥卡倫與大自然之間密不可分的永續精神。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫攜手國際設計大師David Carson，以「麥卡倫紅」、「麥卡倫精神莊園」、「蘇格蘭斯佩河」與「新酒廠波浪屋脊」，譜出全新品牌視覺。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手國際設計大師David Carson，以「麥卡倫紅」、「麥卡倫精神莊園」、「蘇格蘭斯佩河」與「新酒廠波浪屋脊」，譜出全新品牌視覺。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手西班牙視覺藝術家Alex Trochut，融合酒廠外觀與無限標誌象徵「承繼過往，放眼未來」，體現麥卡倫兩百年的過去、現在和未來。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手西班牙視覺藝術家Alex Trochut，融合酒廠外觀與無限標誌象徵「承繼過往，放眼未來」，體現麥卡倫兩百年的過去、現在和未來。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫承襲兩百年無與倫比的工藝與創意，以「200 Years Young」持續以朝氣蓬勃的精神放眼未來。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫承襲兩百年無與倫比的工藝與創意，以「200 Years Young」持續以朝氣蓬勃的精神放眼未來。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

設計師 蘇格蘭 品牌

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