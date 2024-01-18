陳庭妮活力站台義式精品 「教戰」應答長輩攻勢現暖心EQ

時尚與休閒不總是潮流風格的兩極，源自義大利的HOGAN 2024春夏以休閒但洗鍊（causal sophicated）為主軸，聚焦在都市水泥（Urban Concrete）、黃金年代（Golden Age）、黃昏餘暉（In The Sunset）與回歸黑色（Back to Black）等四大主題，強調中性風格的休閒鞋履包款，今日新品上市，現場並邀請女星陳庭妮一身紅色、甜美站台。

陳庭妮今日出席HOGAN 2024春夏新品記者會，以紅色上衣搭配短褲、白色休閒鞋，甜美活力。記者王聰賢／攝影

陳庭妮今日身上最搶眼的當屬出自2024龍年系列新品的牡丹紅Logo上衣，其胸口有著活靈活現的龍形Logo，並以H-Stripes黑色Logo拼接小羊皮休閒鞋搭配燕麥白荔枝紋牛皮托特包，活力四射。陳庭妮表示，她挑鞋除了好看、也要身體喜歡，穿起來舒適，而HOGAN今年主推的中性風格，正可讓情人、家人穿上同樣設計，感受到凝聚、團體的氣氛。她並大讚腳上的H-Stripes黑色Logo拼接小羊皮休閒鞋鞋底非常舒服、穿起來有回彈的感覺。而當被問到如何回應年節時長輩們常見的「關心」攻勢時，陳庭妮則回應，其實長輩的關心背後都是愛，「要回話，但還是得保有自己的步驟（調）。」並表示疫情後更加珍惜每一次相聚，與每一雙眼睛的真實對望，也無形展現妮妮的高情商與動容暖心。

HOGAN 2024春夏以休閒但洗鍊（causal sophicated）為主軸，帶來強調中性風的休閒鞋履新品。圖／HOGAN提供（合成圖）

HOGAN 2024春夏強調中性，Unisex的無性別穿搭，同時略大於「小廢包」的迷你包內裡有多層收納設計，可放入手機、卡片、零錢，讓出門無須再帶錢包、輕快上路。全系列並瞄準喜愛懷舊風格的新世代，以大量自然色彩如向日葵黃、蜜橙橘、奶油色、丁香紫搭配取材自建築的輪廓細節，另有New H222乾燥玫瑰粉拼接休閒鞋與H-Stripes丹寧藍拼接小羊皮休閒鞋兩款則為台灣限定色，預計三或四月到貨。

除了可肩背的手提大包，本季HOGAN並推出多款「迷你包」，以小巧容量與收納機能，迷你、有型、隨身。圖／HOGAN提供