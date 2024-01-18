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陳庭妮活力站台義式精品 「教戰」應答長輩攻勢現暖心EQ

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
當被問到如何面對過年時的「長輩關心」時，陳庭妮回答不僅誠懇、也展現暖心的高EQ。記者王聰賢／攝影
當被問到如何面對過年時的「長輩關心」時，陳庭妮回答不僅誠懇、也展現暖心的高EQ。記者王聰賢／攝影

時尚與休閒不總是潮流風格的兩極，源自義大利的HOGAN 2024春夏以休閒但洗鍊（causal sophicated）為主軸，聚焦在都市水泥（Urban Concrete）、黃金年代（Golden Age）、黃昏餘暉（In The Sunset）與回歸黑色（Back to Black）等四大主題，強調中性風格的休閒鞋履包款，今日新品上市，現場並邀請女星陳庭妮一身紅色、甜美站台。

陳庭妮今日出席HOGAN 2024春夏新品記者會，以紅色上衣搭配短褲、白色休閒鞋，甜美活力。記者王聰賢／攝影
陳庭妮今日出席HOGAN 2024春夏新品記者會，以紅色上衣搭配短褲、白色休閒鞋，甜美活力。記者王聰賢／攝影

陳庭妮今日身上最搶眼的當屬出自2024龍年系列新品的牡丹紅Logo上衣，其胸口有著活靈活現的龍形Logo，並以H-Stripes黑色Logo拼接小羊皮休閒鞋搭配燕麥白荔枝紋牛皮托特包，活力四射。陳庭妮表示，她挑鞋除了好看、也要身體喜歡，穿起來舒適，而HOGAN今年主推的中性風格，正可讓情人、家人穿上同樣設計，感受到凝聚、團體的氣氛。她並大讚腳上的H-Stripes黑色Logo拼接小羊皮休閒鞋鞋底非常舒服、穿起來有回彈的感覺。而當被問到如何回應年節時長輩們常見的「關心」攻勢時，陳庭妮則回應，其實長輩的關心背後都是愛，「要回話，但還是得保有自己的步驟（調）。」並表示疫情後更加珍惜每一次相聚，與每一雙眼睛的真實對望，也無形展現妮妮的高情商與動容暖心。

HOGAN 2024春夏以休閒但洗鍊（causal sophicated）為主軸，帶來強調中性風的休閒鞋履新品。圖／HOGAN提供（合成圖）
HOGAN 2024春夏以休閒但洗鍊（causal sophicated）為主軸，帶來強調中性風的休閒鞋履新品。圖／HOGAN提供（合成圖）

HOGAN 2024春夏強調中性，Unisex的無性別穿搭，同時略大於「小廢包」的迷你包內裡有多層收納設計，可放入手機、卡片、零錢，讓出門無須再帶錢包、輕快上路。全系列並瞄準喜愛懷舊風格的新世代，以大量自然色彩如向日葵黃、蜜橙橘、奶油色、丁香紫搭配取材自建築的輪廓細節，另有New H222乾燥玫瑰粉拼接休閒鞋與H-Stripes丹寧藍拼接小羊皮休閒鞋兩款則為台灣限定色，預計三或四月到貨。

除了可肩背的手提大包，本季HOGAN並推出多款「迷你包」，以小巧容量與收納機能，迷你、有型、隨身。圖／HOGAN提供
除了可肩背的手提大包，本季HOGAN並推出多款「迷你包」，以小巧容量與收納機能，迷你、有型、隨身。圖／HOGAN提供

值得一提的，本季同時大量採用丹寧與麂皮、帆布混搭，另外手工縫線也成為鞋款表面點綴。介於藍綠之間、堪稱多巴胺色的「薄荷綠」更是本季必備新色，將有牛皮肩背包、拼接皮革休閒鞋兩款新品，其中牛皮肩包的容量輕巧，可肩背或手提兩用，H641薄荷綠拼接皮革休閒鞋則以白色鞋身點綴以薄荷綠色鞋帶、鞋後跟皮標，以及H字母的防滑膠底，展現輕快也粉嫩的夢幻氣場。

台灣限定色Hogan New H222乾燥玫瑰粉拼接休閒鞋，22300元。圖／HOGAN提供
台灣限定色Hogan New H222乾燥玫瑰粉拼接休閒鞋，22300元。圖／HOGAN提供
向日葵黃荔枝紋牛皮托特包，30300元。圖／HOGAN提供
向日葵黃荔枝紋牛皮托特包，30300元。圖／HOGAN提供
薄荷綠牛皮肩背包，17300元。圖／HOGAN提供
薄荷綠牛皮肩背包，17300元。圖／HOGAN提供
龍年限定款H-Stripes休閒鞋，價格店洽。圖／HOGAN提供
龍年限定款H-Stripes休閒鞋，價格店洽。圖／HOGAN提供
粉藍色芭蕾舞鞋，16000元。圖／HOGAN提供
粉藍色芭蕾舞鞋，16000元。圖／HOGAN提供

長輩 陳庭妮

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