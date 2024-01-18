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日本石川強震賑災 衛福部專戶善款累計4.5億元

中央社／ 台北18日電

日本能登半島今年元旦發生規模7.6強震，造成重大生命及財產損失。衛生福利部賑災專戶捐款進入倒數階段，根據最新統計，截至17日善款累計約新台幣4.5億元。

日本能登半島1月1日下午發生規模7.6強震，造成多處道路斷裂，部分房屋倒塌、人員傷亡，為協助日本救災及重建，行政院責成衛生福利部開放賑災專戶，自1月5日起至19日止，接受民眾愛心捐款，募得款項將統一交由外交部作為援助日本震災之用。

衛福部社會救助及社工司今天上午公布統計，日本能登半島震災專案，17日止，總計接獲捐款12萬653筆、4億5076萬餘元；不含外交部4日宣布捐贈6000萬日圓。

民眾想捐款援助，可利用以下賑災專戶進行捐款：

國內：

（一）台灣銀行-營業部（0040037），捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機（ATM）、臨櫃辦理。

（二）中央銀行國庫局，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。

（三）中華郵政（700），帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理（含郵政劃撥）、網路郵局（含行動郵局App）及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機（ATM）轉帳。

（四）四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。

國外：

兆豐國際商業銀行國外部，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

衛福部提醒，民眾捐款請指定用途「日本能登半島震災專案」，於公告期間，衛福部賑災專戶的捐款，如無指定其他用途，一律視為該專案捐款。

捐款 日本

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