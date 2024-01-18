日本石川強震賑災 衛福部專戶善款累計4.5億元

鏤空設計，向來就是高價腕表品牌才會推出的產品，不過來自美國，擁有百年歷史的英格索爾（Ingersoll）可不這麼想。首度登台就帶來了多款鏤空機芯作品，甚至部分還有些許獨立製表風格，但訂價卻很親民，讓人不用「吃土」也能擁有。

2024-01-18 11:58